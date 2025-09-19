Serialul cu care Netflix va da lovitura toamna aceasta. „Buncărul miliardarilor”, o poveste care te ține cu sufletul la gură

„Buncărul miliardarilor” este serialul cu care Netflix are cele mai mari șanse să înregistreze audiențe record în această toamnă. Serialul a apărut pe platforma de streaming pe 19 septembrie și este creat de producătorii seriei fenomen „Casa de papel”.

Creatorii serialului „Casa de papel” au premiera noului lor serial pe Netflix vinerea aceasta. Un grup de milionari ajunge într-un buncăr subteran de lux pentru a căuta refugiu de o catastrofă externă. În timpul șederii lor, nu totul este ceea ce pare, iar relațiile dintre familii escaladează tensiunea, transformând adăpostul într-o oală sub presiune.

„Există lucruri care sunt mereu prezente în modul nostru de a face ficțiune, dar aceasta este foarte diferită. Este prima serie pe care am realizat-o cu o schimbare atât de radicală de gen. Începem dintr-un gen, apoi trecem la altul, creând o păpușă matrioșka constantă care surprinde spectatorul”, a comentat Álex Pina înainte de premiera serialului.

În această serie sunt abordate teme precum capitalismul și lupta de clasă.

„Într-un mod dramatic, ne apropiem de o perioadă în care auzim mai mult despre buncăre, iar situația geopolitică se înrăutățește, a devenit mai tensionată”, a descris Pina cât de mult din serie este adevărat, subliniind că este o operă de ficțiune.

Povestea serialului

Serialul nu este doar o nouă aventură creativă a lui Pina și Martínez Lobato, ci și o demonstrație de forță și ambiție, cu un platou de filmare în care atenția a fost acordată celui mai mic detaliu, pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați, notează Huffington Post.

„Buncărul miliardarilor” spune povestea unui grup de miliardari ce sunt nevoiți să coabiteze după ce se încuie înăuntru din cauza amenințării unui conflict mondial fără precedent. Parcul subteran Kimera devine un cadru claustrofob pentru două familii marcate de o suferință din trecut.

Izolați în subteran și fără nicio posibilitate de scăpare, aceștia își dezlănțuie personalitățile, dezvăluind cele mai de nemărturisit secrete. Dar apar și alianțe neașteptate. Serialul este o radiografie excesivă și surprinzătoare a miliardarilor care trăiesc într-o grotă de aur.

