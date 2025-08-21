  MENIU  
Home > Divertisment > Serialul fenomen cu peste 29 milioane vizualizări pe Netflix. Întreaga lume îl iubește!

Serialul fenomen cu peste 29 milioane vizualizări pe Netflix. Întreaga lume îl iubește!

Serialul fenomen cu peste 29 milioane vizualizări pe Netflix. Întreaga lume îl iubește!
Oana Savin
.

Serialul fenomen așteptat de întreaga lume a cucerit topurile Netflix din întreaga lume, inclusiv pe cel din România. Lansată pe 6 august, producția se află pentru a doua săptămână pe primul loc al celor mai vizionate show-uri de pe platforma de streaming, cu peste 29 milioane vizualizări și peste 117 milioane ore vizionate.

Serialul Netflix care a devenit un fenomen mondial

Netflix a reușit să înregistreze un succes uriaș și cu cel de-al doilea sezon al serialului „Wednesday”, ale cărui prime episoade au apărut pe platforma de streaming pe data de 6 august. De atunci, abonații din întreaga lume l-au vizionat fără oprire, show-ul ajungând, pentru a doua săptămână consecutiv, pe primul loc al celor mai vizionate producții.

Astfel, săptămâna aceasta, la nivel mondial, „Wednesday” a fost vizionat de 29,100,000 abonați, înregistrând un număr record de 117,300,000 de ore vizionate.

Partea a doua a celui de-al doilea sezon va avea premiera pe Netflix pe data de 3 septembrie și se așteaptă să aibă un succes la fel de mare ca prima parte.

Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Vedetă Netflix, găsită decedată în locuința sa. Avea 28 de ani. „Va rămâne mereu în memoria noastră!”

Citește și: Gina Pistol, dezvăluiri șocante despre cum a rămas însărcinată: „Aveam ritualul acesta de rugăciuni și un brâu”. Medicii nu i-au dat nicio șansă

"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie, dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!"
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie, dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!"
Recomandarea zilei

Topul celor mai vizionate seriale Netflix

Locul 1 – Wednesday

Serialul fenomen cu peste 29 milioane vizualizări pe Netflix. Întreaga lume îl iubește!

Wednesday Addams (Jenna Ortega) cutreieră din nou holurile gotice ale Academiei Nevermore, unde o așteaptă dușmani și necazuri noi. În acest sezon, Wednesday trebuie să se descurce cu familia, prietenii și vechii adversari, având parte de un nou an haotic, sumbru și ciudat. Înarmată cu spiritul ei ascuțit și cu farmecul ei tăios, Wednesday este implicată într-un nou mister supranatural înfiorător.

Locul 2 – The Biggest Loser: Realitatea la TV

Serialul fenomen cu peste 29 milioane vizualizări pe Netflix. Întreaga lume îl iubește!

The Biggest Loser: Realitatea la TV este un serial documentar în trei părți care oferă o privire în culisele realizării acestui concurs TV de succes, explorând aspectele pozitive, negative și complicate. Cu interviuri ale foștilor concurenți, antrenori, producători și profesioniști în domeniul sănătății, documentarul analizează abordarea emisiunii asupra transformării fizice, metodele de sprijin existente și provocările unice ale filmărilor pentru emisiuni de tip reality. Serialul investighează cum această experiență a modelat viețile celor implicați mult după ce camerele s-au oprit din filmat, invitând spectatorii să reflecteze asupra echilibrului dintre divertisment și bunăstare și asupra a ceea ce înseamnă cu adevărat să faci o schimbare durabilă.

Această producție se află pe poziția a doua a topului Netflix, cu 7,5 milioane vizualizări și 15,7 milioane ore vizionate.

Citește și: Câți bani cere Delia pentru un minut petrecut pe scenă. Suma uriașă pe care a câștigat-o artista în 2024

Citește și: Dragoș Bucur pleacă de la „Românii au talent”, după trei ani: „Fac o pauză de televiziune”

Locul 3 – Wednesday (sezonul 1)

Serialul fenomen cu peste 29 milioane vizualizări pe Netflix. Întreaga lume îl iubește!

Sezonul 1 urmărește povestea lui Wednesday în timp ce încearcă să se integreze la Nevermore, o școală pentru copii cu abilități speciale, după ce este exmatriculată pentru că a aruncat piranha în piscina școlii. La Nevermore, ea descoperă că are puteri psihice, moștenite de la mama ei, Morticia. Wednesday se implică într-o serie de evenimente misterioase, inclusiv o crimă în masă și o conspirație veche, care implică și părinții ei. 

Primul sezon al celebrului serial se află pentru a 23-a săptămână în topul Netflix, iar săptămâna aceasta a fost vizionat de 7,4 milioane ori.

Locul 4 – Neîmblânzit

Serialul fenomen cu peste 29 milioane vizualizări pe Netflix. Întreaga lume îl iubește!

Un thriller polițist centrat pe personaje, în care Kyle Turner (interpretat de Bana), agent special al Serviciului Parcurilor Naționale, încearcă să aplice legea umană în vasta sălbăticie a naturii. Investigația unei morți brutale îl transpune pe Inman într-o zonă de conflict, unde secretele întunecate ale parcului se intersectează cu cele din propriul său trecut.

„Neîmblânzit” are 4.9 milioane vizionări și 24 milioane ore vizionate la nivel mondial.

Sursă foto: Netflix

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Scenele intime dintre Ella și Teo de la Insula Iubirii 2025, analizate de un psiholog. Ce transmite comportamentul celor doi | EXCLUSIV
Scenele intime dintre Ella și Teo de la Insula Iubirii 2025, analizate de un psiholog. Ce transmite comportamentul celor doi | EXCLUSIV
Fanatik
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
GSP.ro
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
Click.ro
Zodia care astăzi, 21 august, o să aibă cea mai bună zi din acest an. Se pare că toate îi vor merge așa cum a visat
Zodia care astăzi, 21 august, o să aibă cea mai bună zi din acest an. Se pare că toate îi vor merge așa cum a visat
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
David Pușcaș, apel îngrijorător în mediul online: "Nu sunt ok!" Prin ce trece fiul adoptiv al Luminiței Anghel
David Pușcaș, apel îngrijorător în mediul online: "Nu sunt ok!" Prin ce trece fiul adoptiv al Luminiței Anghel
Mădălin Ionescu, moment de tristețe în legătură cu fiul lui, Filip: „Preferam să îl știu cu vreo iubită, știu că îi plac fetele, dar…”
Mădălin Ionescu, moment de tristețe în legătură cu fiul lui, Filip: „Preferam să îl știu cu vreo iubită, știu că îi plac fetele, dar…”
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Cât de bogați sunt socrii Andreei Esca. Imaginile de la Nisa i-au dat acum de gol. Ce meserie a avut, de fapt, “tatăl socru” Melkon Eram, armean la origine
Cât de bogați sunt socrii Andreei Esca. Imaginile de la Nisa i-au dat acum de gol. Ce meserie a avut, de fapt, “tatăl socru” Melkon Eram, armean la origine
Elle
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Alina Eremia, mărturisiri după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Mesajul transmis de artistă: „S-a semnat contractul...”
Alina Eremia, mărturisiri după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Mesajul transmis de artistă: „S-a semnat contractul...”
Anunț NEAȘTEPTAT! Unul dintre jurații "Românii au talent" părăsește emisiunea de la PRO TV. PRIMELE declarații: "Fac o pauză de televiziune"
Anunț NEAȘTEPTAT! Unul dintre jurații "Românii au talent" părăsește emisiunea de la PRO TV. PRIMELE declarații: "Fac o pauză de televiziune"
DailyBusiness.ro
Guvernul îi oferă lui Traian Băsescu un apartament în locul vilei de protocol, după ce și-a recâștigat drepturile de fost președinte
Guvernul îi oferă lui Traian Băsescu un apartament în locul vilei de protocol, după ce și-a recâștigat drepturile de fost președinte
O nouă campanie de propagandă a Moscovei în România: „Rusia nu este dușmanul meu”. Mesajul a ajuns și în alte țări europene
O nouă campanie de propagandă a Moscovei în România: „Rusia nu este dușmanul meu”. Mesajul a ajuns și în alte țări europene
A1.ro
Iustina și Cornel Luchian, revenire spectaculoasă la TV. Ce zice fata despre ispita Teo, după scenele fierbinți cu Ella
Iustina și Cornel Luchian, revenire spectaculoasă la TV. Ce zice fata despre ispita Teo, după scenele fierbinți cu Ella
Selly și Smaranda s-au mutat în noul apartament, recent renovat. Locuința este închiriată
Selly și Smaranda s-au mutat în noul apartament, recent renovat. Locuința este închiriată
Mihai Călin, dezvăluiri despre mariajul de 22 de ani: „Trebuie să îți păstrezi umorul, pentru că viața poate fi dură”
Mihai Călin, dezvăluiri despre mariajul de 22 de ani: „Trebuie să îți păstrezi umorul, pentru că viața poate fi dură”
Cum arăta Maria Avram de la "Insula Iubirii" în urmă cu câțiva ani, înainte de intervențiile estetice. Fanii au observat rapid diferențele de look. "Poza asta arată câte operații are..."
Cum arăta Maria Avram de la "Insula Iubirii" în urmă cu câțiva ani, înainte de intervențiile estetice. Fanii au observat rapid diferențele de look. "Poza asta arată câte operații are..."
Gestul făcut de Adela Popescu în ziua în care a împlinit 10 ani de căsnicie cu Radu Vâlcan
Gestul făcut de Adela Popescu în ziua în care a împlinit 10 ani de căsnicie cu Radu Vâlcan
Observator News
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Libertatea pentru Femei
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Celebra actriță și soția ei, 10 ani de căsnicie!. Mulți le-au bârfit, dar uite cât sunt de fericite, tandre și loiale! Rolurile ei ne-au marcat adolescența, dar cine e femeia care i-a schimbat viața
Celebra actriță și soția ei, 10 ani de căsnicie!. Mulți le-au bârfit, dar uite cât sunt de fericite, tandre și loiale! Rolurile ei ne-au marcat adolescența, dar cine e femeia care i-a schimbat viața
Alexia, pas uriaș în relația cu Tonghi! L-a dus la bunicii din Franța, Esca l-a adoptat deja de "ginere", imaginile astea spun tot! Ce n-o să vezi prea curând la TV
Alexia, pas uriaș în relația cu Tonghi! L-a dus la bunicii din Franța, Esca l-a adoptat deja de "ginere", imaginile astea spun tot! Ce n-o să vezi prea curând la TV
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alarmă mondială: Ibuprofenul, pericol ascuns? Un studiu recent dezvăluie efecte grave necunoscute
Alarmă mondială: Ibuprofenul, pericol ascuns? Un studiu recent dezvăluie efecte grave necunoscute
Patru zodii renasc toamna aceasta: Universul le oferă un restart complet în septembrie 2025
Patru zodii renasc toamna aceasta: Universul le oferă un restart complet în septembrie 2025
Plaje închise din cauza unei creaturi toxice necunoscute. Apariția provoacă haos pe litoral
Plaje închise din cauza unei creaturi toxice necunoscute. Apariția provoacă haos pe litoral
Băutura recomandată de Harvard. Scade colesterolul și este bogată în antioxidanți
Băutura recomandată de Harvard. Scade colesterolul și este bogată în antioxidanți
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Maya, fiica Antoniei, are iubit la 15 ani. Ce declarație i-a făcut adolescenta în văzul tuturor
Maya, fiica Antoniei, are iubit la 15 ani. Ce declarație i-a făcut adolescenta în văzul tuturor
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton