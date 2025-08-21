Serialul fenomen cu peste 29 milioane vizualizări pe Netflix. Întreaga lume îl iubește!

Serialul fenomen așteptat de întreaga lume a cucerit topurile Netflix din întreaga lume, inclusiv pe cel din România. Lansată pe 6 august, producția se află pentru a doua săptămână pe primul loc al celor mai vizionate show-uri de pe platforma de streaming, cu peste 29 milioane vizualizări și peste 117 milioane ore vizionate.

Serialul Netflix care a devenit un fenomen mondial

Netflix a reușit să înregistreze un succes uriaș și cu cel de-al doilea sezon al serialului „Wednesday”, ale cărui prime episoade au apărut pe platforma de streaming pe data de 6 august. De atunci, abonații din întreaga lume l-au vizionat fără oprire, show-ul ajungând, pentru a doua săptămână consecutiv, pe primul loc al celor mai vizionate producții.

Astfel, săptămâna aceasta, la nivel mondial, „Wednesday” a fost vizionat de 29,100,000 abonați, înregistrând un număr record de 117,300,000 de ore vizionate.

Partea a doua a celui de-al doilea sezon va avea premiera pe Netflix pe data de 3 septembrie și se așteaptă să aibă un succes la fel de mare ca prima parte.

Topul celor mai vizionate seriale Netflix

Locul 1 – Wednesday

Wednesday Addams (Jenna Ortega) cutreieră din nou holurile gotice ale Academiei Nevermore, unde o așteaptă dușmani și necazuri noi. În acest sezon, Wednesday trebuie să se descurce cu familia, prietenii și vechii adversari, având parte de un nou an haotic, sumbru și ciudat. Înarmată cu spiritul ei ascuțit și cu farmecul ei tăios, Wednesday este implicată într-un nou mister supranatural înfiorător.

Locul 2 – The Biggest Loser: Realitatea la TV

The Biggest Loser: Realitatea la TV este un serial documentar în trei părți care oferă o privire în culisele realizării acestui concurs TV de succes, explorând aspectele pozitive, negative și complicate. Cu interviuri ale foștilor concurenți, antrenori, producători și profesioniști în domeniul sănătății, documentarul analizează abordarea emisiunii asupra transformării fizice, metodele de sprijin existente și provocările unice ale filmărilor pentru emisiuni de tip reality. Serialul investighează cum această experiență a modelat viețile celor implicați mult după ce camerele s-au oprit din filmat, invitând spectatorii să reflecteze asupra echilibrului dintre divertisment și bunăstare și asupra a ceea ce înseamnă cu adevărat să faci o schimbare durabilă.

Această producție se află pe poziția a doua a topului Netflix, cu 7,5 milioane vizualizări și 15,7 milioane ore vizionate.

Locul 3 – Wednesday (sezonul 1)

Sezonul 1 urmărește povestea lui Wednesday în timp ce încearcă să se integreze la Nevermore, o școală pentru copii cu abilități speciale, după ce este exmatriculată pentru că a aruncat piranha în piscina școlii. La Nevermore, ea descoperă că are puteri psihice, moștenite de la mama ei, Morticia. Wednesday se implică într-o serie de evenimente misterioase, inclusiv o crimă în masă și o conspirație veche, care implică și părinții ei.

Primul sezon al celebrului serial se află pentru a 23-a săptămână în topul Netflix, iar săptămâna aceasta a fost vizionat de 7,4 milioane ori.

Locul 4 – Neîmblânzit

Un thriller polițist centrat pe personaje, în care Kyle Turner (interpretat de Bana), agent special al Serviciului Parcurilor Naționale, încearcă să aplice legea umană în vasta sălbăticie a naturii. Investigația unei morți brutale îl transpune pe Inman într-o zonă de conflict, unde secretele întunecate ale parcului se intersectează cu cele din propriul său trecut.

„Neîmblânzit” are 4.9 milioane vizionări și 24 milioane ore vizionate la nivel mondial.

