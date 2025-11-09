Cine a fost Sergiu Celibidache. Viața lui este subiectul filmului „Cravata galbenă”, cu John Malkovich și Sean Bean în distribuție

Viața lui Sergiu Celibidache este subiectul filmul „Cravata galbenă”, cu John Malkovich și Sean Bean în distribuție. Lungmetrajul, regizat chiar de fiul lui Celibidache, Serge Ioan Celebidachi, va avea premiera pe 14 noiembrie.

Cine a fost Sergiu Celibidache

Sergiu Celibidache a fost un dirijor și compozitor român, membru de onoare al Academiei Române. Dirijorul s-a născut în 1912, la Roman, județul Neamț, într-o familie de aromâni. Tatăl lui Celibidache, Demostene, a fost ofițer de cavalerie, prefect al Iașului, și, începând cu 1922, ajutor de primar al aceluiași oraș. Mama lui Celibidache, Maria, a fost profesoară de chimie.

Sergiu Celibidache a învățat singur să cânte la pian, la vârsta de doar 4 ani. Deși tatăl lui și-ar fi dorit să urmeze o carieră politică, Celibidache a ales să studieze muzica, întâi la Iași, apoi la București, iar ulterior la Berlin, unde a fost elevul celebrului compozitor Heinz Tiessen.

A preluat conducerea Orchestrei Simfonice din Berlin la doar 33 de ani

În 1945, la doar 33 de ani, Celibidache a preluat conducerea Orchestrei Simfonice din Berlin, una dintre cele mai importante orchestre ale lumii. Nu era doar foarte tânăr pentru această funcție, ci prelua, totodată, un grup de muzicieni marcați de război. Celibidache a condus Filarmonica berlineză timp de șapte ani, readucând-o la viață și impunând o viziune artistică plină de rigurozitate.

Una dintre trăsăturile definitorii ale lui Celibidache a fost refuzul categoric de a face înregistrări comerciale. Credea cu tărie că muzica trăiește doar în momentul interpretării, în „aici și acum”-ul experienței sonore. „O înregistrare este ca o fotografie a iubirii – poate fi frumoasă, dar nu este iubirea însăși”, spunea el, potrivitul obituarului său din The Independent.

„M-am născut român, am îmbătrânit român și o să mor român”

După plecarea de la Berlin, Celibidache a dirijat la Stuttgart, Stockholm, Paris și, mai ales, la München, unde, din 1979 până la moartea sa în 1996, a fost directorul muzical al Orchestrei Filarmonice din München. Acolo și-a perfecționat stilul unic: tempouri lente, dar pline de tensiune interioară, o atenție microscopică pentru armonii și o comunicare profundă cu orchestra. Elevii și colaboratorii săi îl descriau ca pe un dirijor exigent, uneori dificil, dar întotdeauna dedicat adevărului artistic absolut.

Celibidache s-a întors în România după căderea comunismului, fiind primit cu entuziasm și recunoștință. În 1990, a dirijat Filarmonica „George Enescu” într-un concert istoric, moment care a simbolizat o reconciliere între marele artist și patria sa. „M-am născut român, am îmbătrânit român și o să mor român”, spunea Sergiu Celibidache cu acea ocazie, potrivit Rador.

Celibidache, simbol al perfecțiunii artistice

Sergiu Celibidache a murit pe 14 august 1996, la 84 de ani, în La Neuville-sur-Essonne, Franța. În urma sa a lăsat nu doar o moștenire artistică, ci și o filozofie de viață. Prin rigoare și pasiune, Celibidache a devenit un simbol al perfecțiunii artistice și un model de integritate pentru generațiile viitoare. România îl consideră unul dintre cei mai mari muzicieni născuți pe pământul ei.

Foto: Profimediaimages.ro

