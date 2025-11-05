Serge Celebidachi, dezvăluiri din culisele colaborării cu John Malkovich, pentru filmul „Cravata galbenă”: „Mi-a amintit de abordarea tatălui meu”

Serge Celebidachi a făcut dezvăluiri din culisele colaborării cu John Malkovich pentru filmul „Cravata galbenă”, despre viața tatălui lui, dirijorul și compozitorul român Sergiu Celibidache.

Serge Celebidachi, dezvăluiri din culisele colaborării cu John Malkovich, pentru filmul „Cravata galbenă”

Serge Celebidachi a vorbit, într-un interviu pentru VIVA!, despre cel mai recent și personal proiect al său filmul „Cravata Galbenă“, despre viața tatălui lui, dirijorul și compozitorul român Sergiu Celibidache. Lungmetrajul este cel mai scump film românesc, susținut de o distribuție internațională spectaculoasă, din care fac parte John Malkovich și Sean Bean, printre alții.

Celebidachi a spus pe ce s-a bazat colaborarea lui cu Malkovich, dar și ce calitățile de-ale regretatului său tată a descoperit în actorul american. Dirijorul și compozitorul Celibidache a trăit între anii 1912 și 1996.

„John este un actor fascinant, cu un repertoriu vast la dispoziție. Acesta a fost, de altfel, primul lucru care m-a atras către el. Această combinație unică între profunzimea sa culturală și o doză de nebunie – care permite mereu apariția unei explozii bruște ce poate schimba complet cursul unei situații – l-a transformat în candidatul ideal pentru o provocare de asemenea amploare. A fost, de asemenea, un privilegiu să pot fi martor al modului în care s-a pregătit pentru acest rol. Atenția acordată detaliilor discutate în timpul repetițiilor a fost o dovadă clară a talentului și profunzimii sale. Nivelul de perfecționism atins în această etapă mi-a amintit de abordarea tatălui meu în repetițiile sale alături de muzicienii lui. A fost o reală plăcere să lucrez cu el. Iar relația noastră s-a construit pe baza unui autentic spirit de colaborare – lucru care, din păcate, nu este întotdeauna prezent atunci când lucrezi cu personalități de asemenea calibru”, a spus Celebidachi, pentru VIVA!.

De ce a ales Serge Celebidachi titlul „Cravata galbenă” pentru filmul despre viața tatălui lui

În cadrul aceluiași interviu, fiul lui Celibidache a spus de ce a ales „Cravata galbenă” pentru titlul filmului. Regizorul a explicat că titlul simbolizează inocența sa pierdută și viața simplă și fericită dinainte de a pătrunde în lumea riguroasă a muzicii clasice.

„Este propriul său Rosebud – din filmul «Cetățeanul Kane» – acea copilărie fericită pe care a fost nevoit să o lase în urmă, dar pe care a purtat-o mereu în suflet, până la sfârșitul vieții. Deși a fost întotdeauna rezervat în exprimarea sentimentelor, dorul de România l-a însoțit profund, întreaga viață. Dacă ar fi depins doar de el, s-ar fi întors mult mai devreme pentru a contribui la crearea unei adevărate tradiții și referințe muzicale în propria țară”, a explicat Celebidachi.

În filmul „Cetățeanul Kane”, Rosebud este numele saniei din copilărie a lui Charles Foster Kane. Aceasta simbolizează inocența sa pierdută înainte de a cunoaște puterea și bogăția, reprezentând dragostea și confortul după care a tânjit de-a lungul vieții sale.

Trailer „Cravata galbenă”

Foto: Instagram

