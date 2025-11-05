  MENIU  
Jennifer Aniston și Jim Curtis formează un cuplu. Actrița a confirmat relația sa cu hipnoterapeutul. „Iubirea mea!"

Jennifer Aniston și Jim Curtis formează un cuplu. Actrița a confirmat relația sa cu hipnoterapeutul. „Iubirea mea!”

Raluca Vițu
.

Jennifer Aniston a confirmat public relația sa cu antrenorul de wellness și hipnoterapeutul Jim Curtis, la aproape șase luni după ce au apărut primele zvonuri despre o posibilă legătură romantică. Postarea sa de pe Instagram, cu ocazia aniversării lui Jim, marchează o nouă etapă în viața sentimentală a actriței.

O declarație simplă, dar plină de afecțiune

Pe 2 noiembrie, Jennifer a publicat o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează pe Jim din spate. În descriere, ea a scris: „Happy birthday my love”, adăugând un emoji inimă roșie și cuvântul „Cherished” („Prețuit”). Postarea a fost interpretată ca o confirmare oficială a relației lor.

Jim Curtis, despre iubirea la maturitate

La scurt timp după postarea lui Jennifer, Jim Curtis a împărtășit pe Instagram câteva gânduri despre găsirea iubirii la vârsta de 42 de ani. Într-un Q&A din 29 octombrie, el a scris: „La fel cum o găsești la 22 sau 32 de ani, dar cu mai multă încredere, mai multă experiență și mai multă autenticitate.” A continuat cu un mesaj inspirațional: „Iubește-te mai întâi pe tine și recunoaște că ești la vârsta perfectă și că viața nu se termină la 42. Când vei avea 62 sau 72 de ani, te vei uita înapoi la 42 și vei dori să fii din nou la acea vârstă.”

Un bărbat a intrat cu mașina în porțile casei lui Jennifer Aniston

Curtis, care este și hipnoterapeut, a încheiat cu un îndemn: „Astăzi este o zi minunată să începi să cauți. Ieși, deschide-te către iubire, zâmbește, conectează-te cu oamenii și, cel mai important, iubește-te pe tine.” El a sugerat că trăiește propria poveste de dragoste, adăugând: „Când te iubești pe tine, atragi mai multă iubire.”

Citeşte şi: Un bărbat a intrat cu mașina în porțile casei lui Jennifer Aniston. Actrița era acasă în momentul incidentului

Citeşte şi: Jennifer Aniston, criticată că a exagerat cu intervențiile estetice. „Oh, nu! Ce și-a făcut la față?” Cum arată actrița

Citeşte şi: Jennifer Aniston, secretul unui ten fără riduri la 55 de ani. Tratamentul bizar cu care a încercat să scape de cearcăne

Citeşte şi: Jennifer Aniston, declarații despre triunghiul amoros dintre ea, Brad Pitt și Angelina Jolie

Primele apariții publice și semnele discrete ale relației

Deși postarea din noiembrie este prima declarație oficială a lui Jennifer despre relația cu Jim, ea l-a mai menționat subtil pe Instagram. În septembrie, după ce au fost văzuți la câteva întâlniri în oraș alături de cupluri celebre precum Jason Bateman și Amanda Anka, actrița a inclus o fotografie cu ceafa lui Jim într-un carusel de 18 imagini care rezumau vara ei. În acea postare din 7 septembrie, Jim apare privind un răsărit spectaculos, iar Jennifer a scris în descriere: „Thank you summer”, însoțit de emoji cu inimă și mâini în rugăciune.

Relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis pare să evolueze frumos, iar fanii sunt încântați să vadă o nouă etapă în viața personală a actriței. Cu mesaje pline de tandrețe și apariții tot mai frecvente, cei doi par să își trăiască povestea de dragoste cu discreție, dar și cu autenticitate.

Foto – Instagram / Profimedia / Hepta

