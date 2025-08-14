Jennifer Aniston, declarații despre triunghiul amoros dintre ea, Brad Pitt și Angelina Jolie

Jennifer Aniston nu a vorbit prea mult în mod public despre „triunghiul amoros” dintre ea, fostul ei soț Brad Pitt și fosta lui soție, Angelina Jolie, dar vedeta din „Friends” a făcut câteva comentarii rare într-un profil publicat luni de revista Vanity Fair.

Jennifer Aniston, declarații despre Brad Pitt și Angelina Jolie

„A fost… o perioadă atât de vulnerabilă (…) Jurnalismul de atunci părea mai degrabă un sport”, a mărturisit vedeta.

Jennifer Aniston, în vârstă de 56 de ani, și Brad Pitt, în vârstă de 61 de ani, au fost căsătoriți între 2000 și 2005. Pitt a cunoscut-o pe Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, pe platourile filmului „Mr. and Mrs. Smith” din 2005.

Citește și: Katy Perry și Orlando Bloom s-au despărțit după o logodnă de șase ani: „Katy este supărată”

Reflectând asupra freneziei tabloidelor în jurul „triunghiului amoros” dintre ea, Pitt și Jolie, Aniston a declarat pentru Vanity Fair:

„E clar că avem cu toții un fel de PTSD (tulburare de stres post-traumatic)., și de aceea [interviurile] mă sperie. Cum vor interpreta greșit cuvintele mele sau vor scoate ceva din context? Și o singură replică în ziua de azi…”, a spus actrița.

De ce nu a avut copii Jennifer Aniston

Ani la rând după ce Brad Pitt a părăsit-o pe Aniston pentru Jolie, speculațiile despre viața ei amoroasă și despre dorința de a avea sau nu copii au fost subiecte constante în presă.

„Era o lectură savuroasă pentru oameni. Dacă nu aveau telenovele, aveau tabloidele. E păcat că s-a întâmplat așa, dar s-a întâmplat. Și, Doamne, cât de personal am luat-o”, a spus actrița.

Vanity Fair notează că Aniston se referă la acea perioadă ca la „anii triunghiului amoros.”

Citește și: Dakota Johnson și Chris Martin s-au despărțit din nou: „De data aceasta pare definitiv”

Actrița a spus că sfatul pe care și l-a dat atunci a fost: „Ridică-te, fata mea, și mergi mai departe.” Referindu-se la prezența ei constantă în tabloidele din jurul anului 2005, Aniston a împărtășit:

„Nu aveam o constituție suficient de puternică încât să nu fiu afectată de tot. Suntem ființe umane, chiar dacă unii oameni nu vor să creadă asta. Ei cred: Te-ai băgat în asta, deci trebuie să suporți. Dar, de fapt, nu nu m-am băgat în nimic”, a spus ea.

După Brad Pitt, Jennifer Aniston a avut relații foarte mediatizate cu John Mayer și Vince Vaughn, înainte de relația cu Justin Theroux. Cei doi au fost văzuți împreună în 2011 și s-au căsătorit în 2015. Aniston și Theroux și-au anunțat despărțirea în 2018, trecând prin „cel mai blând” divorț.

În ultimii ani, Aniston a vorbit mai des despre imaginea ei în media. Într-un interviu din 2021 pentru The Hollywood Reporter, ea a spus:

„Obișnuiam să iau totul foarte personal – zvonurile despre sarcină și presupunerea că am ales cariera în locul copiilor. Nu aveți nici cea mai mică idee ce se întâmplă cu mine la nivel personal, medical, de ce nu pot avea copii?”

În noiembrie 2022, Aniston a vorbit deschis despre luptele ei cu fertilizarea in vitro și infertilitatea.

Citește și: Motivul pentru care Adrian și Edera de la Mireasa s-au despărțit: „Sunt confuză”

Ea este, de asemenea, prietenă cu Gwyneth Paltrow, care a avut o relație cu Pitt între 1994 și 1997. Când a fost întrebată dacă vorbesc despre fostul lor iubit comun, Aniston a răspuns:

„Oh, bineînțeles. Cum să nu? Suntem fete.”

Brad Pitt, divorț cu scandal de Angelina Jolie

Între timp, Pitt s-a căsătorit cu Jolie în 2014. Cei doi au trei copii biologici – Shiloh, 19 ani, și gemenii Knox și Vivienne, 17 ani – și trei copii adoptați: Maddox, 24 de ani, Pax, 21 de ani, și Zahara, 20 de ani.

În 2016, Jolie a pus capăt căsniciei în urma unui presupus incident petrecut într-un avion, în prezența celor șase copii.

Citește și: Ce a spus Bogdan Vlădău despre separarea de soţia lui, Gina Chirilă: „Suntem destul de mari și de maturi ca să facem un anunț oficial”

Pitt a fost investigat în urma presupusului incident, dar nu a fost acuzat de autorități. Totuși, se crede că este înstrăinat de copiii săi.

După despărțire, Pitt și Jolie au petrecut aproape un deceniu luptând pentru custodia copiilor și împărțirea bunurilor.

Pe 30 decembrie 2024, avocatul lui Jolie a confirmat că fostul cuplu a ajuns în cele din urmă la un acord de divorț, la cinci ani după ce au fost declarați legal singuri. Din 2022, Brad Pitt are o relație cu Ines de Ramon.

Urmărește-ne pe Google News