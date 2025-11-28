Andreea Bălan spulberă misterul. Și-a invitat sau nu tatăl la nuntă? „A spus că nu știe”

Andreea Bălan se pregătește pentru nunta cu Victor Cornea și mai au de stabilit destul de puține detalii. Vedeta este emoționată pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale vieții sale. Ea a spulberat și misterul cu privire la un detaliu important: va fi tatăl ei prezent la eveniment sau nu? Iată ce a spus Andreea Bălan.

Tatăl Andreei Bălan, invitat la nunta fiicei sale?

Andreea Bălan a mărturisit că și-a invitat tatăl la nuntă. Ea a explicat de unde au apărut zvonurile conform cărora acesta nu ar ști nimic despre eveniment.

Andreea Bălan și Victor Cornea au nunta programată pe 10 mai 2026, iar petrecerea va avea loc pe malul lacului Buftea.

Artista s-a ocupat deja de decor, și flori, urmând degustarea meniului. Ea a vorbit despre zvonul apărut în presă conform căruia tatăl ei nu ar fi fost invitat la nuntă, dezmințind informația și clarificând totul.

Bărbatul a susținut că nu știe nimic despre nuntă, iar Andreea Bălan a făcut lumină, spunând că nu știa despre data exactă, pentru că încă nu fuseseră oferite invitațiile oficiale.

Cântăreața a spus că nu va fi condusă la altar de către tatăl său, ci de către nașul său, Temișan.

Întrebată cine o va conduce la altar, artista a răspuns:

„Nașul Temi. (n.r. Am văzut undeva că ar fi tatăl) Nu, nu, el nu știa data, de asta spunea așa. El a spus că nu știe și atunci, știi cum e presa, a zis că nu a fost invitat. Normal că vine, a venit și la Sala Palatului, am cântat împreună, o să vină și la nuntă, doar că mă conduce nașul Temi… El o să fie acolo cu mama, toată familia e invitată”, a spus Andreea Bălan în emisiunea La Măruță.

Cum o va chema după căsătorie

Andreea Bălan a spus că va prelua numele de familie al soțului ei, după nuntă. Cu toate acestea, își va păstra propriul nume de scenă, pentru că așa este cunoscută. În actele oficiale, ea se va numi Cornea, după momentul 10 mai 2026.

„Păstrez și numele de Bălan ca nume de scenă, dar în buletin și în acte voi purta numele Cornea. Este foarte frumos, îl respect mult și mă mândresc cu numele lui. În plus, numele lui este cunoscut internațional. Când joacă, apare steagul României și numele lui este mai cunoscut decât al meu. (…) Exact. Doamna Cornea. Îmi doresc asta”, a spus ea.

