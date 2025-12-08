Cum arată casa Andreei Tonciu decorată de sărbători. Vedeta a ales patru brazi și decorațiuni burgundy

Casa Andreei Tonciu a fost transformată într-un loc de poveste pentru sărbători. Bradul principal, decorat cu globuri burgundy și o fundă roșie supradimensionată, atrage toate privirile.

Casa Andreei Tonciu, decorată cu patru brazi de Crăciun

Andreea Tonciu, una dintre cele mai cunoscute personalități din showbiz-ul românesc, a adus magia Crăciunului în casa sa într-un mod spectaculos. Vedeta a adoptat cel mai recent trend în decorațiuni, transformându-și sufrageria într-un adevărat tărâm de basm.

În centrul atenției se află nu unul, ci patru brazi de Crăciun, toți decorați în nuanțe de burgundy, culoarea sezonului. Piesa de rezistență este un brad impunător, împodobit cu globuri în tonuri de vișiniu și o fundă supradimensionată de un roșu intens. Alături de acesta, un brăduț mai mic, decorat cu ornamente albe, completează armonios decorul.

Un detaliu care atrage imediat privirea este o fundă uriașă, amplasată strategic pe o oglindă de mari dimensiuni, adăugând un plus de eleganță întregului ansamblu. Imaginile publicate de Andreea Tonciu în mediul online par desprinse dintr-un decor de poveste, creând atmosfera perfectă pentru ca fiica ei, Rebecc, să îl întâmpine pe Moș Crăciun.

Vedeta, despre pasiunea pentru shopping

Pasiunea Andreei Tonciu pentru shopping nu se limitează doar la decorațiuni. Într-un interviu recent acordat lui Jorge în podcastul său, vedeta a dezvăluit că are perioade în care cheltuielile sale scapă de sub control.

„Fără limită. Nu știu. Numai când o iau razna, o ia cardul razna, cardul soțului, îmi zice «Hello», mă sună. «Dar pe cei ai cheltuit atâția bani?». Zic «Jur că nu știu»”, a povestit ea.

Într-un interval de doar câteva zile, Andreea a reușit să cheltuiască 8.500 de lei, o sumă care a atras atenția soțului său. Când a fost întrebată pe ce a cheltuit banii, vedeta a explicat: „Dar pe ce i-am cheltuit? Motorină, mâncare, restaurante, fii-mea vrea ceva, nu pot să zic nu, am plătit factura (n.r. – o companie de telecomunicații), bine, dar aia nu e să zici că e vreo 2.000 de lei”.

