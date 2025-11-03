Andreea Tonciu se mută din România. Vedeta și soțul ei se pregătesc de o nouă viață, în Dubai: „Sunt tare fericită”

Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu, au decis să se mute definitiv în Dubai, după ce în ultima perioadă au făcut naveta între cele România și Emiratele Arabe Unite. Și fiica cuplului, Rebecca, este încântată și nerăbdătoare să se mute în acest oraș.

Andreea Tonciu se mută în Dubai

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu sunt pregătiți să facă pasul cel mare și să se mute definitiv din România. Cei doi soți împreună cu fiica lor, Rebecca, vor locui în Dubai. Potrivit brunetei, fetița este încântată de această mutare, mai ales că în ultima perioadă au călătorit des în Emiratele Arabe Unite, astfel că este deja obișnuită cu acele locuri.

„Îmi place foarte mult tot ce înseamnă Dubai, este orașul meu preferat și e tare aproape de sufletul meu. M-am întors acasă de 2 zile și deja îmi e dor de Dubai, abia aștept să mă reîntorc. Chiar am luat în calcul varianta de a mă muta acolo și deja facem pașii necesari în acest sens. În viitorul apropiat ne vom muta acolo și sunt tare fericită. Și fiica mea este foarte încântată, îi place mult în Dubai și sunt absolut convinsă că se va acomoda extrem de repede”, a declarat Andreea Tonciu pentru Cancan.

„Aș putea spune că deja s-a acomodat acolo, pentru că am mers destul de des în ultima perioadă. Ce să spun, nu cred că există ceva care să nu-mi placă la acest oraș. În ceea ce privește un eventual business, nu m-am gândit încă la ceva anume, sau la o anumită direcție în acest sens. Vom vedea cum vor evolua lucrurile pe parcurs”, a mai spus bruneta.

Vedeta, despre problemele în căsnicie

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu s-au căsătorit în 2016, în cadrul unei ceremonii fastuoase, unde au avut peste 300 de invitați. Nași le-au fost Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, care între timp au divorțat.

În urmă cu câteva luni, bruneta mărturisea că există probleme în căsnicia ei, dar nu este nimic peste cea ea și soțul ei nu pot trece.

„S-a pus problema divorțului între Andreea și Daniel Niculescu. Dar sunt doar vorbe. Acum ne certăm, în jumătate de oră ne împăcăm. Doar vorbe, da. Eu sunt sinceră, n-am de ce să mă feresc. Ajungi într-un punct în care nu mai poți. Mai bine o iei pe drumul tău și stai singură și aia e”, a spus Andreea Tonciu în podcastul lui Jorge.

Andreea Tonciu e o tipă vocală, a spus clar că se ceartă din orice când i se pune „pata”. Recunoaște că nu-și poate exprima punctul de vedere pe un ton calm, pentru că e o fire impulsivă și intensă. Și, foarte sinceră, zice că nu-i place să-și ceară scuze, chiar dacă a greșit.

„Din orice mă cert. Din prostii. Când mi se pune mie pata, eu mă cert. Îmi spun punctul de vedere, dar pe tonul meu. Adică eu nu pot să-mi spun punctul de vedere.. Uite, cum ești tu. Din voce te simt un om foarte blând. Pe tine. Eu nu sunt așa. Tonalitatea mea. Îți dai seama, dacă eu aici vorbesc așa, dar dacă aș fi nervoasă sau supărată, îți dai seama cum aș vorbi. Nu-mi cer scuze, nu-mi place”, a mai spus Andreea Tonciu.

