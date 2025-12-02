Ghid pentru părinți: jucăriile perfecte pentru fiecare vârstă. Cu Carrefour, umpli și ghetuțele lui Moș Nicolae, și sacul lui Moș Crăciun

Știm că îți dorești ca fiecare jucărie în care investești pentru copiii tăi să devină o oportunitate de învățare și de conectare. De Sfântul Nicolae, când se dă startul lunii cadourilor, poți alege jucării care să fie potrivite exact pentru etapa de dezvoltare în care se află copilul tău. Dar poți să fii și mai eficientă: iei cadourile de pe acum și te relaxezi că ai deja ce pune și sub brad, în seara de Ajun.

Între 30 noiembrie și 5 decembrie, Carrefour oferă reduceri de 50% pentru întreaga gamă de jucării. Mecanismul e simplu: faci cumpărături de 120 de lei în hipermarket sau online (sau 60 de lei în Market și Express), și primești reducere de 50% la toată gama de jucării – de la plușuri și păpuși, la mașinuțe, LEGO, jocuri de societate, jocuri educative, jucării pentru bebeluși, articole sportive și biciclete. Reducerea se aplică inclusiv produselor aflate în alte promoții, și o primești sub formă de cupon valoric valabil până pe 31 decembrie în toată rețeaua Carrefour.

Și dacă nu știi exact ce să-i iei celui mic, te ajutăm noi cu acest ghid.

Pentru bebeluși și preșcolari (0-3 ani): siguranță, culoare, textură

La vârsta lor, viața este explorare senzorială și dezvoltare motrică. Bebelușii învață lumea prin atingere, gust, miros – deci jucăriile trebuie să fie sigure, dar și suficient de interesante cât să capteze atenția unui creier care descoperă literalmente totul pentru prima oară.

LEGO Duplo rămâne o alegere potrivită pentru această etapă – piesele sunt suficient de versatile cât să permită construcții simple care dezvoltă coordonarea și gândirea spațială. Setul Trenul cu numere sau Supermarketul Purcelușei Peppa sunt perfect dimensionate pentru mânuțele mici care abia învață să prindă și să plaseze obiecte.

Pentru vârsta magică (3-6 ani): când imaginația explodează

Aceasta este vârsta când imaginația copilului tău explodează. Totul devine poveste, totul devine joc de rol. Tocmai de aceea, poți opta pentru Casa de păpuși din lemn cu accesorii, investiția pe care o faci o dată și care durează ani. Acesta este locul în care își pun în scenă poveștile, își exersează independența și își creează propriile rutine de joacă. De asemenea, poți opta pentru Păpușa Hello Kitty Manga care aduce codul vizual manga pe care copiii îl recunosc instant, fiind în ton cu tendințele momentului în materie de jucării.

Sunt disponibile și seturi complete, precum Turnul de Control Paw Patrol sau Setul de joacă Spiderman, cu personajele din desenele preferate.

Și dacă e momentul pentru prima bicicletă? Bicicleta fără pedale Top Life e perfectă pentru această vârstă – dezvoltă echilibrul și coordonarea fără presiunea pedalării, pregătind terenul pentru tranziția către bicicleta adevărată.

Pentru școlarii mici (6-9 ani): când construcția devine serioasă

Acum copilul tău poate urma instrucțiuni complexe și poate planifica pe mai mulți pași. E vârsta când LEGO devine cu adevărat pasionant. De exemplu, LEGO Creator Pisică este un set care oferă mai mult decât pare – un singur set, trei modele diferite (pisică, câine, papagal).

Jucăria interactivă Bitzee Disney este jucăria care îmbină perfect curiozitatea copiilor pentru tehnologie cu joaca activă. Personajele prind viață într-o formă pe care cei mici o pot atinge, mișca și manipula, ceea ce transformă experiența într-una fizică, nu doar digitală.

Mașinuțele RC cu licență la scara 1:24 devin fascinante în această etapă, pentru că acum copilul are coordonarea necesară să controleze cu precizie direcția și viteza, dându-i satisfacția de a stăpâni un vehicul rapid de la brandurile auto recunoscute, precum Lamborghini sau Ferrari.

Pentru cei mari (9+ ani): provocare intelectuală și socială

Pre-adolescența e perioada în care jocurile de societate pot deveni activități de familie așteptate cu nerăbdare.

Jocul Pull My Finger e perfect pentru vârsta la care copiii apreciază jocurile care sunt puțin ridicole. E genul de joc de grup care sparge gheața la petreceri într-un mod caraghios – pentru că toată lumea râde împreună.

Board games pot fi o alegere smart, mai ales cele populare precum Catan Ediția 2025, Escape Room Jocul Monopoly Clasic.

Pentru jucării explicit educaționale, te poți orienta spre Setul educativ Glob interactiv Orboot, Microscop 1200X sau Laboratorul de chimie.

Alege între 30 noiembrie și 5 decembrie jucăriile perfecte pentru vârsta copilului tău, cu 50% reducere la Carrefour. Le pui la ghetuțe de Sfântul Nicolae, sau le ții în dulap pentru Crăciun, iar reducerea o ai la fix pentru shopping-ul tău de Sărbători – cuponul valoric e valabil până pe 31 decembrie. Copilul va fi fericit că are ceva pe gustul lui, iar tu vei fi mai relaxată cu timpul și cu bugetul. Cam așa arată o decizie bună.

