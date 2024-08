Cu ce probleme de sănătate se confruntă Theo Rose: „Nu am mai putut să vorbesc”. Ce schimbări e nevoită să facă artista

Theo Rose (27 ani) a dezvăluit că se confruntă cu o problemă la nivelul corzilor vocale și acum este nevoită să facă niște schimbări. Iubita lui Anghel Damian a mărturisit că face efort chiar și atunci când vorbește, întrucât încă din copilărie a vorbit într-un registru înalt și a vrut să schimbe acest lucru, suprasolicitându-și, astfel, corzile vocale.

Theo Rose, probleme de sănătate la nivelul corzilor vocale

Theo Rose este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România la momentul actual, piesele ei ajungând rapid pe radio și videoclipurile ei sunt au sute de mii de vizualizări pe Youtube. Toată lumea o admiră pentru talentul și felul ei de a fi, iar acum cântăreața a dezvăluit că se confruntă cu câteva probleme la nivelul corzilor vocale.

Invitată în podcastul „Magic Life”, realizat de Liana Stanciu, Theo a explicat că, în urma unui concert a rămas fără voce. Atunci a aflat că ar suferi de disfonie triunghiulară.

„Am avut un concert, după care nu am mai putut să vorbesc. În public era o tipă despre care auzisem, i-am dat un mesaj și i-am zis „vreau să vin să vedem ce am” și ea zice: „Știu ce ai: este disfonie triunghiulară. Corzile tale nu se apropie”. Asta pentru că suprasolicit, cântăm în niște condiții, noi suntem 9 pe scenă, eu trebuie să acopăr multe instrumente cu vocea. Evident că tot timpul depun efort extra și mi-am dat seama că există o problemă, că eu nu ar trebui să mă confrunt cu așa ceva după ce cânt. Ar trebui să schimb ceva la tehnica vocală”, a afirmat Theo Rose.

Ce schimbări a decis să facă pentru a-și rezolva problema vocală

Acum, ea a decis să schimbe partea de interpretare și învață noi efecte vocale pentru a-și putea rezolva problemele.

„Mi-am dat seama a nu știu câta oară că nu știu nimic și am luat-o de la capăt și acum schimb cu totul partea de interpretare, poziționare a sunetului, învăț din nou efecte vocale. Că eu le făceam, dar le făceam așa din instinct. Acum le iau de la capăt, le învăț și schimb cu totul interpretarea, modul de a studia. Și felul cum vorbesc e o problemă la mine, eu depun efort și când vorbesc. Toată copilăria și adolescența am vorbit foarte foarte sus, într-un registru înalt. Mă deranja și pe mine când ascultam. În momentul în care m-a deranjat suficient de tare am făcut schimbarea fără să mă gândesc la asta și am ajuns să vorbesc într-un registru care nu mi-e propriu neapărat și să-mi suprasolicit corzile vocale. Și acum lucrez la asta”, a explicat artista.

În cele din urmă, Theo Rose a aflat că nu are disfonie triunghiulară, dar corzile ei nu se apropie complet atunci când cântă.

„Nu am avut disfonie triunghiulară, dar într-adevăr corzile mele nu se apropie în toate piesele în care cânt, nu se închid perfect și lucrez la asta. (…) Mă duc în toate zonele pe care nu le-am explorat până acum. E minunat ce trăiesc, dar risc mai mult ca oricând”, a precizat iubita lui Anghel Damian.

