Theo Rose și Horia Brenciu, apariție inedită la Vocea României 2024. Detalii din culisele sezonului 12: „Avem o echipă de nebuni”

Theo Rose și Horia Brenciu și-au unit din nou forțele în sezonul 12 al emisiunii Vocea României și promit că vor încerca să câștige anul acesta trofeul cu un concurent din echipa lor. Artista a vorbit deja despre echipa formată alături de colegul ei, în timp ce filmările pentru show avansează. Mai mult, jurații s-au teleportat în epoca victoriană, iar costumele lor îi transformă în adevărate personaje demne de serialul „Bridgerton”.

Theo Rose și Horia Brenciu, detalii din culisele Vocea României 2024

​Irina Rimes, Smiley, Tudor Chirilă și, pe scaunul dublu, Theo Rose & Horia Brenciu sunt pregătiți și determinați să-și formeze echipe cu voci senzaționale. Se vor lupta pentru fiecare concurent pe care îl vor în echipele lor, în speranța că anul acesta vor câștiga marele trofeu.

Cum Theo Rose este o persoană activă pe rețelele de socializare, unde își ține la curent fanii cu tot ce se întâmplă în viața ei, a dezvăluit că filmările au avansat, iar ea și Horia Brenciu deja și-au format echipa. Mai mult, artista a anunțat că ea și colegul ei de scaun au deschis un nou cont de Instagram, dedicat show-ului de talente și echipei lor, unde vor posta momente din spatele camerelor de filmat.

„Voiam să vă spun că am creat o pagină de Instagram a echipei noastre. Vă invit să dați un follow la @horia.roz pentru momentul în care vom începe să vă bombardăm cu momente de la repetiții și filmări. Ca în fiecare an… avem o echipă de nebuni. O să vă placă!”, a scris Theo Rose pe pagina sa de Instagram.

Antrenorii show-ului, „teleportați” în epoa victoriană

Cei cinci antrenori de la Vocea României s-au „teleportat” în epoca victoriană și toți au apărut în haine spectaculoase, ce aduc aminte de celebrul serial Netflix, „Bridgerton”.

„Conceptul de anul acesta este legat de ”Dă muzica mai tare”, sub conceptul general ”Doar muzica contează”. Ne-am gândit cum să dramatizăm ideea de ”dă muzică mai tare” și faptul că muzica schimbă lumea, schimbă cu totul personajele și modul în care suntem în acel moment. Și atunci am făcut legătura aceasta între trecut și prezent. Și trecutul l-am dus într-un foarte trecut. Undeva, printr-un secol 18, sfârșit de perioada victoriană. Am luat ca referință serialul Bridgerton… Astfel, în momentul în care dai muzica mai tare și oamenii se distrează și încep să simtă muzica, lucrurile se schimbă cu totul. Și am făcut această trecere de la trecut la prezent pe scena Vocea României. De fapt, este o dramatizare a puterii de schimbare a muzicii”, a declarat Vasile Alboiu, Creative Director pentru ProTV.

Theo Rose și Horia Brenciu par să fi intrat perfect în rol, aceștia lăsându-de fotografiați în ipostaze demne de orice personaj Bridgerton.

„Tot noi. Varianta Bridgerton daca vreți”, a scris artista în mediul online, unde a distribuit câteva imagini în care apare cu o ținută de epocă, la brațul colegului ei, care purta și el un costum de epocă.

„Vaaaai… parcă mergem la Buckingham!”, a glumit Horia Brenciu.

Chiar și Pavel Bartoș a primit un costum special, care îl face de nerecunoscut în fața telespectatorilor.

Vocea României, sezonul 12, revine pe micile ecrane în această toamnă, la Pro TV.

