Horia Brenciu, accident vestimentar pe platourile de filmare Vocea României. Ce se întâmplă în culisele emisiunii între jurați

Filmările pentru cel mai nou sezon al emisunii „Vocea României” au început de câteva zile, iar jurații și-au ocupat locurile pe scaune, așteptând să găsească cele mai puternice voci pe care să le ia în echipele lor. Dar, între timp, în spatele camerelor de filmat se întâmplă o mulțime de lucruri. Iar Smiley și Theo Rose își țin la curent fanii cu detalii din culisele show-ului, artista fiind cea care a dezvăluit că Horia Brenciu a suferit un accident vestimentar.

Horia Brenciu, incident pe platourile de filmare ale emisiunii Vocea României

Horia Brenciu și Theo Rose și-au reluat locurile pe scaunul dublu de la Vocea României și sunt deciși să formeze și anul acesta o echipă imbatabilă. Deși vor face tot posibilul să atragă concurenții doriți în echipa lor, cei doi se distrează de minune atunci când camerele de filmat sunt oprite. Iar Theo Rose își ține la curent urmăritorii de pe Instagram cu cele mai amuzante momente din culise.

Artista a dezvăluit acum că partenerul ei a fost victima unui accident vestimentar, în timpul filmărilor. Îmbrăcat într-un costum mov, Horia Brenciu s-a ridicat la un moment dat de pe scaun, moment în care pantalonii i s-au rupt. Nu o dată, ci de două ori în aceeași zi.

Într-un clip intitulat „A pățit necazu”, Theo Rose spune: „A doua oară astăzi când i se rup pantalonii în fund”.

„Extraordinar! Nu pot să cred!”, a reacționat Horia Brenciu.

„Dar nu te mai ridica”, l-a sfătuit Smiley amuzat de situație, în timp ce colegul său își relua locul pe scaun.

Smiley și Tudor Chirilă continuă cu „rivalitatea” în cadrul show-ului

Smiley și Tudor Chirilă continuă să fie „rivali” în emisiune, în timp ce în culisele Vocea României cei doi par să se distreze de minune. Pavel Bartoș i-a filmat în timp ce se aflau în pauza de filmări și se jucau pe consolă. Cei doi au vorbit despre „înfrângerea” suferită de solistul „Vama” pe rețelele sociale, dar Tudor nu a pierdut ocazia de a se „lăuda” cu victoriile sale ca jurat al show-ului de talente.

„Aș vrea să se consemneze că astăzi victoria a fost de partea mea. Tudor nu știu dacă va recunoaște, dar victoria a fost de partea mea” a spus Smiley pe InstaStory, făcând referire la faptul că l-a învins pe Tudor Chirilă la un meci de fotbal jucat pe consolă.

Artistul a revenit în mediul online alături de Tudor Chirilă, care a recunoscut că a fost bătut la fotbal, dar nu fără a evidenția faptul că el este cel care deține cele mai multe titluri la Vocea României.

„Am luat bătaie de la domnul Smiley cu 4-0 și 4-0, deci în general cu 4-0. Dar am luat bătaie și cu 2-0 și am jucat și fotbal frumos și l-am și bătut o dată cu 1-0, dar de asta mai vorbim cândva. Acum întrebați-l cu cât ia el bătaie la Vocea României. În general așa, că am și venit mai târziu”, a spus Chirilă.

Solistul „Vama” a precizat că el are șase trofee câștigate din cele nouă sezoane în care a fost jurat, în timp ce Smiley are doar trei trofee, deși este jurat încă din primul sezon al emisiunii.

