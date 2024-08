Marius Florea Vizante, mărturisiri emoționante despre diagnosticul de diabet primit de fiica lui, Katia: „A trebuit să ne sacrificăm unul dintre părinți”

Marius Florea Vizante (52 de ani) a spus cum i s-a schimbat viața după ce fiica lui a fost diagnosticată cu diabet de tip 1, în urmă cu zece ani. Katia Florea, care își dorește o carieră muzicală, s-a folosit de acest lucru pentru a ajuta alte persoane care se confruntă cu aceeași problemă de sănătate.

Marius Florea Vizante, mărturisiri emoționante despre diagnosticul de diabet primit de fiica lui

Invitat în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, Marius Florea Vizante a vorbit, printre multe altele, și despre un moment de cumpănă din viața lui și a soției, Cristina, respectiv momentul în care fiica lor, Katia, a fost diagnosticată cu diabet de tip 1.

„Acum vreo 10 ani am aflat că fiica mea are diabet. Din păcate, copiii fac doar diabet de tip 1, ceea ce înseamnă insulino-dependent. De principiu, e foarte simplu… trebuie să administrezi insulină ca să echilibrezi carbohidrații pe care îi conține organismul. E, calculul ăsta este extraordinar de greu și durează o veșnicie, mai ales când e vorba de un copil. Dislocă și un adult pentru asta, drept pentru care a trebuit să ne sacrificăm unul dintre părinți. Să ne sacrificăm timpul pentru gestionarea diabetului copilului. Și, evident, a aflat și ea. Și asta a fost o perioadă cam de doi, atât a durat până când ne-am lămurit. Am studiat, am citit, am vorbit cu foarte mulți doctori, chiar am citit lucrări… să înțelegem ce e asta, cum putem face cel mai bine”, a povestit Marius Florea Vizante, în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

„Ne mângâiem cu ideea că vom fi făcut și noi ceva bine dacă copilul e așa de reușit”

Deși nu i-a fost deloc ușor, actorul și-a impus să facă tot ce-i stă în putință pentru a învăța din această experiență și pentru a se concentra exclusiv pe lucrurile pozitive rămase în urma acestui diagnostic neprietenos.

„Și aici am structurat foarte bine chestia asta: avem o situație… cum scoatem maximum din ea?! Și cred că nu scoatem maximul, dar scoatem cât se poate de bine, deocamdată, pentru că fiica mea este perfect viabilă. E un copil minunat, un copil care învață bine, care se distrează bine, care gândește sănătos, care e iubit de toți prietenii și colegii. Sigur că ne mângâiem cu ideea că vom fi făcut și noi ceva bine dacă copilul e așa de reușit. Și pe deasupra e și talentată”, a mai spus actorul, pentru sursa citată.

Katia Florea a participat la „Vocea României” în sezonul 11

Katia Florea are 17 ani și se pregătește intens pentru o carieră muzicală. Katia este elevă a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” și în 2023 a participat la „Vocea României”. În cadrul audițiilor pe nevăzute, Katia a ales să interpreteze melodia ”If I Get High”, iar Smiley și Tudor Chirilă s-au întors la doar o fracțiune de secundă unul după celălalt, impresionați de notele înalte pe care le-a atins la finalul piesei. Katia a mers mai departe în competiție alături de Tudor Chirilă și a fost eliminată în etapa de knockout-uri.

„E foarte muzicală și de vreun an și ceva a început să se ocupe serios de treaba asta. Studiază, face cursuri, să recupereze față de cei care au făcut muzică de mici și ambițiile ei sunt să urmeze cariera muzicală”, a mai povestit Marius Florea Vizante.

Cine este Marius Florea Vizante

Marius Florea Vizante – numele real Marius Dorin Florea – s-a născut pe 12 august 1972, la Oradea. Numele de Vizante l-a dobândit în urma unui monolog satiric despre haiducul Vizante, pe care, elev de liceu fiind, îl recita. Mai târziu, maestrul Radu Beligan i-a sugerat să-l păstreze ca nume de afiș.

Marius Florea Vizante a absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București în anul 1997. După absolvirea facultății, a jucat la Teatrul Național din București, înainte de a se transfera la Teatrul de Comedie.

A jucat de asemenea în filme, colaborând în special cu regizorul Nae Caranfil, și având roluri episodice în „É pericoloso sporgersi“ și „Filantropica“, precum și rolul principal în filmul „Restul e tacere”. A făcut parte, de asemenea, la mai multe producții de televiziune.

Foto: Captură YouTube; Instagram/@mf_vizante

