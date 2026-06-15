Ce spune Ioana Ginghină despre divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka: „Mă așteptam”

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Ioana Ginghină a fost întrebată, în emisiunea „Online Story by Cornelia”, dacă se aștepta la divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka, alături de care a jucat în telenovela „Inimă de țigan”. Actrița a spus care crede ea că a fost motivul separării.

Ce spune Ioana Ginghină despre divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka

Cabral și Andreea Ibacka au confirmat în mai 2026 că au decis să divorțeze după peste 18 ani de relație și doi copii împreună. Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia”, Ioana Ginghină a fost întrebată dacă se aștepta la această ruptură.

„Da, mă așteptam. Pentru cei care sunt mai apropiați (de Cabral și Andreea – n.red.) cred că nu e așa un șoc. Eram apropiată de Andreea, dar nu pot să zic foarte apropiată, ne mai vedeam din ani în Paști. Din punctul meu de vedere, erau niște chestii care se întâmplau cu care eu nu eram de acord, au și declarat că nu dormeau împreună, poate ei erau de acord. Eu, dacă eram în situația respectivă, nu aș fi fost de acord. Eu când vedeam sau auzeam niște declarații aveam chestia asta: «Eh, hai să vedem cât ține»”, a declarat Ioana Ginghină, la „Online Story by Cornelia”.

Ioana Ginghină este de părere că numărul în creștere al divorțurilor din showbiz este o consecință a faptului că „se deșteaptă femeile”. „Eu cred că ne deșteptăm noi femeile. Nu mai suntem dispuse să facem compromisuri”, a explicat.

La rândul ei, Ioana a trecut prin două divorțuri, primul de actorul Daniel Tudorică în 2004, și al doilea de actorul Alexandru Papadopol, în 2019. Din 2023, actrița este căsătorită cu Cristi Pitulice, consultant și antreprenor în turism.

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Ce au declarat Cabral și Andreea Ibacka despre divorț

Cabral și Andreea Ibacka au confirmat divorțul, după 18 ani de relație și doi copii împreună. Actrița și prezentatorul TV au negat că infidelitatea ori violența ar fi fost motivele despărțirii lor, după ce mai multe articole au dat asta de înțeles.

„După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt.

Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape”, a scris cuplul în mediul online.

„Ne e greu? Da, ne e foarte greu”

Perechea a explicat că prioritatea lor în aceste momente sunt cei doi copii, Namiko și Tiago, cărora își doresc să le ofere stabilitate, iubire și siguranță în acest moment dificil.

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândurora stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea.

Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Vă rugăm să nu mai căutați vinovați. Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit.

Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre“, au conchis Andreea și Cabral Ibacka.

Foto: Captură YouTube

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