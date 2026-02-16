Loni Willison, imagini sfâșietoare. Fostul model adună sticle din gunoaie și locuiește pe străzile din Los Angeles

Loni Willison pare să se scufunde din ce în ce mai tare. Fostul model acre înainte era privit cu admirație, a ajuns de nerecunoscut după divorțul de Jeremy Jackson. În vârstă de 42 de ani, aceasta a fost surprinsă de fotografi pe străzile din Los Angeles, scotocind prin coșuri de gunoi, într-o stare de degradare.

Loni Willison trăiește pe străzi

Loni Willison a rămas doar o umbră a femeii superbe care a fost în urmă cu câțiva ani, când era un model admirat și iubit. Surprinsă pe strîzile din Los Angeles, aceasta pare acum doar o siluetă slăbită și neîngrijită.

Loni a avut odată o viață fabuloasă la care majoritatea oamenilor nu puteau decât să viseze. A jucat în popularul serial TV Coast Guard (2011) și a lucrat ca model de fitness – filmând pentru diverse reviste de lifestyle și sport. Unn vis hollywoodian devenit realitate, care urma să se schimbe foarte curând.

În 2012, Loni s-a căsătorit cu actorul Jeremy Jackson, care l-a interpretat pe chipeșul Hobie, fiul popularului salvamar Mitch Buchannon, în Coast Guard. Din păcate, căsnicia lor a fost departe de a fi idilică. Se pare că au existat certuri frecvente între cei doi actori și chiar s-a vorbit despre violență domestică.

Ulterior ea a susținut că Jeremy a agresat-o fizic în spatele ușilor închise. De asemenea, se presupune că a suferit mai multe fracturi ca urmare a brutalității. La doar doi ani de la nuntă, a avut loc inevitabilul divorț. După aceea, însă, Loni nu s-a mai însănătoșit, așa cum mulți s-ar fi putut aștepta. Dimpotrivă.

Probleme cu alcoolul și de sănătate mintală

Treptat, în mass-media au început să apară rapoarte conform cărora Loni avea probleme mintale și era dependentă de droguri și alcool. Fosta vedetă și-a dat în cele din urmă demisia de asistentă de chirurg plastician, pe care a descoperit-o după divorț. Și nu numai atât. Anul trecut și-a pierdut chiar și casa din cauza datoriilor.

La scurt timp după aceea, s-a retras din viața publică și din industria cinematografică și trăiește pe străzi de ceva vreme.

În anul 2018, Loni Willison a vorbit pentru DailyMail despre declinul ei, mărturisind că a suferit o cădere mentală în 2016 și spunea că simte ca cineva „i-ar fi făcut șocuri electrice”, iar singurul mod în care și-a putut reveni a fost să ia droguri de mare risc – metanfetamină.

În 2024, fostul model spunea că are dureri mari de stomac. De asemenea, ea a povestit că alege să stea pe străzi deoarece „nu mai poate locui înăuntru nicăieri”, pentru că cineva a „electrocutat-o” în fiecare zi timp de aproape un an și acum nu poate fi expusă în încăperi unde există electricitate.

