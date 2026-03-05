O poveste de iubire discretă, dar puternică, a ieșit la lumină în handbalul românesc, după ce două sportive de top au decis să vorbească deschis despre relația lor. La un an de când formează un cuplu, cele două au ales să împărtășească public emoțiile și mesajele care le leagă, transformându-și povestea într-un moment rar de sinceritate în lumea sportului de performanță.

O relație asumată între două jucătoare de top

Paula Arcos, una dintre cele mai valoroase jucătoare ale Gloriei Bistrița, și Kinga Janurik, portarul de bază al Ungariei, trăiesc o poveste de iubire discretă, dar puternică. Deși până acum au preferat să își păstreze viața personală departe de ochii publicului, cele două sportive au decis să își declare oficial relația, chiar înainte ca destinele lor sportive să se intersecteze în Liga Florilor.

Arcos are contract cu Gloria Bistrița până în 2028, în timp ce Janurik va evolua din sezonul viitor la Corona Brașov, ceea ce le va transforma în rivale pe teren. În afara lui, însă, cele două formează un cuplu unit, matur și asumat.

Portarul maghiar este o prezență constantă în naționala Ungariei și are în palmares o medalie de bronz la Campionatul European din 2024. A participat și la Mondialul din 2025, iar în toamnă ar putea evolua la EURO 2026, competiție găzduită și de România, la Cluj-Napoca. Transferul ei la Corona Brașov a fost considerat unul dintre cele mai importante mutări ale sezonului.

Mesaje de dragoste făcute publice

Cu ocazia aniversării unui an de relație, Paula Arcos și Kinga Janurik au publicat pe rețelele sociale mesaje emoționante, care au atras imediat atenția fanilor.

Paula Arcos a scris:

„Și apoi te-am întâlnit pe tine. Ești tu, dintotdeauna ai fost tu, pentru că tu ești locul meu sigur. Ceva magic, care mă face să strălucesc ca o fetiță. Te iubesc foarte mult, viața mea, în toate viețile mele. Lângă tine mă simt acasă! Te iubesc mai mult decât orice, nu îmi puteam dori ceva mai mult.”

Kinga Janurik i-a răspuns cu aceeași intensitate:

„Nu aș putea să-mi doresc nimic mai bun decât pe tine, ești cea mai frumoasă parte a vieții mele și sunt cea mai norocoasă persoană pentru că îmi voi petrece restul vieții alături de tine! Îți promit că vom zâmbi așa în fiecare zi, pentru că este zâmbetul meu preferat. Te iubesc mult, mult, mult, viața mea, pentru totdeauna și încă o zi. Și un an nou fericit, iubirea mea. Primul an a trecut, mai avem o eternitate în față…”

Dragoste dincolo de rivalitate

Deși din sezonul viitor vor evolua la echipe diferite și se vor întâlni ca adversare în Liga Florilor, relația lor pare mai puternică decât orice presiune sportivă. Povestea lor este un exemplu de asumare, curaj și sinceritate într-un sport în care viața personală rămâne adesea în umbră.

Rămâne de văzut cum va influența această expunere publică percepția fanilor și atmosfera din handbalul românesc, însă un lucru este cert: Paula Arcos și Kinga Janurik trăiesc o poveste de iubire autentică, care a emoționat comunitatea sportivă.

