  MENIU  
Home > Vedete > Încă un cuplu surpriză în sportul românesc! Cele două nu-și mai ascund relația: „Ești tu, dintotdeauna ai fost tu! Te iubesc foarte mult!”

Încă un cuplu surpriză în sportul românesc! Cele două nu-și mai ascund relația: „Ești tu, dintotdeauna ai fost tu! Te iubesc foarte mult!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 05.03.2026, 11:17

O poveste de iubire discretă, dar puternică, a ieșit la lumină în handbalul românesc, după ce două sportive de top au decis să vorbească deschis despre relația lor. La un an de când formează un cuplu, cele două au ales să împărtășească public emoțiile și mesajele care le leagă, transformându-și povestea într-un moment rar de sinceritate în lumea sportului de performanță.

O relație asumată între două jucătoare de top

Paula Arcos, una dintre cele mai valoroase jucătoare ale Gloriei Bistrița, și Kinga Janurik, portarul de bază al Ungariei, trăiesc o poveste de iubire discretă, dar puternică. Deși până acum au preferat să își păstreze viața personală departe de ochii publicului, cele două sportive au decis să își declare oficial relația, chiar înainte ca destinele lor sportive să se intersecteze în Liga Florilor.

Arcos are contract cu Gloria Bistrița până în 2028, în timp ce Janurik va evolua din sezonul viitor la Corona Brașov, ceea ce le va transforma în rivale pe teren. În afara lui, însă, cele două formează un cuplu unit, matur și asumat.

Portarul maghiar este o prezență constantă în naționala Ungariei și are în palmares o medalie de bronz la Campionatul European din 2024. A participat și la Mondialul din 2025, iar în toamnă ar putea evolua la EURO 2026, competiție găzduită și de România, la Cluj-Napoca. Transferul ei la Corona Brașov a fost considerat unul dintre cele mai importante mutări ale sezonului.

Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Adrian Alexandrov, dezvăluiri despre relația cu Elena Udrea, după întoarcerea acasă. „Ne-am redescoperit!” Planul cuplului pentru 2026: „Elena își dorește!”

Citeşte şi: Un cuplu a dat în judecată o clinică de fertilizare in vitro după ce femeia ar fi adus pe lume un copil care nu este al ei

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Marius Moise de la „Insula iubirii” are o nouă iubită. „Este o diferență de vârstă între noi de 15 ani. Ne-am mutat împreună!” Ce spune despre căsătorie

Mesaje de dragoste făcute publice

Cu ocazia aniversării unui an de relație, Paula Arcos și Kinga Janurik au publicat pe rețelele sociale mesaje emoționante, care au atras imediat atenția fanilor.

Paula Arcos a scris:

„Și apoi te-am întâlnit pe tine. Ești tu, dintotdeauna ai fost tu, pentru că tu ești locul meu sigur. Ceva magic, care mă face să strălucesc ca o fetiță. Te iubesc foarte mult, viața mea, în toate viețile mele. Lângă tine mă simt acasă! Te iubesc mai mult decât orice, nu îmi puteam dori ceva mai mult.”

Kinga Janurik i-a răspuns cu aceeași intensitate:

„Nu aș putea să-mi doresc nimic mai bun decât pe tine, ești cea mai frumoasă parte a vieții mele și sunt cea mai norocoasă persoană pentru că îmi voi petrece restul vieții alături de tine! Îți promit că vom zâmbi așa în fiecare zi, pentru că este zâmbetul meu preferat. Te iubesc mult, mult, mult, viața mea, pentru totdeauna și încă o zi. Și un an nou fericit, iubirea mea. Primul an a trecut, mai avem o eternitate în față…”

Dragoste dincolo de rivalitate

Deși din sezonul viitor vor evolua la echipe diferite și se vor întâlni ca adversare în Liga Florilor, relația lor pare mai puternică decât orice presiune sportivă. Povestea lor este un exemplu de asumare, curaj și sinceritate într-un sport în care viața personală rămâne adesea în umbră.

Rămâne de văzut cum va influența această expunere publică percepția fanilor și atmosfera din handbalul românesc, însă un lucru este cert: Paula Arcos și Kinga Janurik trăiesc o poveste de iubire autentică, care a emoționat comunitatea sportivă.

Foto – Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Fanatik
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
GSP.ro
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Click.ro
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
TV Mania
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Citește și...
Gică Hagi şi Ilie Dumitrescu, întâlnire de taină în București. Ce planuri au conceput pentru echipa naţională. Exclusiv
Primele imagini cu Alexandra Stan însărcinată! Cine este tatăl copilului, artista a ţinut relaţia secretă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cod galben de vânt puternic în mai multe zone. ANM a emis prognoză specială pentru București
Terry Watkinson, una dintre figurile marcante ale muzicii rock canadiene, a murit la 86 de ani
Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision România 2026. Tânăra visa la o carieră în medicină
Alexandra Căpitănescu, marea învingătoare în finala Eurovision 2026. "Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu!"
Buget mai mare pentru Erasmus+
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Terry Watkinson, una dintre figurile marcante ale muzicii rock canadiene, a murit la 86 de ani
Terry Watkinson, una dintre figurile marcante ale muzicii rock canadiene, a murit la 86 de ani
Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision România 2026. Tânăra visa la o carieră în medicină
Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision România 2026. Tânăra visa la o carieră în medicină
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026! Artista a cucerit juriul în finala Selecției Naționale cu piesa ei, „Choke Me.” Video
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026! Artista a cucerit juriul în finala Selecției Naționale cu piesa ei, „Choke Me.” Video
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Ce s-a aflat acum despre contribuția pe care o vor avea Jeff Bezos și Lauren Sánchez la Gala Met 2026. Decizia a generat controverse majore: "Va fi incredibil"
Ce s-a aflat acum despre contribuția pe care o vor avea Jeff Bezos și Lauren Sánchez la Gala Met 2026. Decizia a generat controverse majore: "Va fi incredibil"
DailyBusiness.ro
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
A1.ro
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Alexandra Căpitănescu, marea învingătoare în finala Eurovision 2026. "Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu!"
Alexandra Căpitănescu, marea învingătoare în finala Eurovision 2026. "Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu!"
Alexandra Stan este însărcinată pentru prima oară. Cum s-a filmat cu burtica de gravidă
Alexandra Stan este însărcinată pentru prima oară. Cum s-a filmat cu burtica de gravidă
Ce nu ar accepta niciodată Elena Gheorghe în căsnicia cu soțul ei, Cornel Ene: „N-aș reuși să tolerez”
Ce nu ar accepta niciodată Elena Gheorghe în căsnicia cu soțul ei, Cornel Ene: „N-aș reuși să tolerez”
Jorge, dezvăluiri rare despre căsnicie: "E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme!" ce spune despre soția sa, Ramona
Jorge, dezvăluiri rare despre căsnicie: "E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme!" ce spune despre soția sa, Ramona
Observator News
Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
Libertatea pentru Femei
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
7 alimente care pot declanșa crize dureroase de gută. Mulți români le consumă zilnic
7 alimente care pot declanșa crize dureroase de gută. Mulți români le consumă zilnic
„Sunt nepoata lui Donald Trump – a atacat Iranul dintr-un singur motiv”
„Sunt nepoata lui Donald Trump – a atacat Iranul dintr-un singur motiv”
Planta despre care cercetătorii spun că poate ucide celulele canceroase şi reduce inflamația
Planta despre care cercetătorii spun că poate ucide celulele canceroase şi reduce inflamația
Meghan Markle a arătat pentru prima dată chipul fiicei sale, Lilibet. Fotografia a făcut înconjurul lumii
Meghan Markle a arătat pentru prima dată chipul fiicei sale, Lilibet. Fotografia a făcut înconjurul lumii
TV Mania
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton