Un cuplu a dat în judecată o clinică de fertilizare in vitro după ce femeia ar fi adus pe lume un copil care nu este al ei

Un cuplu din Florida a dat în judecată o clinică de fertilizare in vitro pe 22 ianuarie 2026, acuzând implantarea unui embrion greșit. Testele ADN au arătat că bebelușul născut în decembrie nu are legătură genetică cu ei, iar acum aceștia încearcă să afle unde a ajuns embrionul lor.

Clinică de fertilitate, dată în judecată după implantarea unui embrion greșit

Un cuplu din Florida trece printr-o experiență tulburătoare după ce s-a descoperit că bebelușul lor născut recent nu este copilul lor biologic. Cuplul, Tiffany Score și Steven Mills, a intentat un proces împotriva clinicii de fertilitate IVF Life, Inc., situată în zona Orlando, precum și împotriva medicului endocrinolog reproductiv Dr. Milton McNichol, acuzând o eroare medicală.

Cuplul a apelat la serviciile clinicii IVF Life în urmă cu cinci ani pentru a-și îndeplini visul de a deveni părinți prin intermediul fertilizării in vitro (FIV). Acest proces constă în fertilizarea ovulelor în afara corpului femeii și implantarea ulterioară a embrionilor în uter. În martie 2025, un embrion a fost implantat în Tiffany Score, iar în decembrie, aceasta a dat naștere unei fetițe sănătoase, pe care au numit-o Shea. Însă, observând că trăsăturile copilului nu corespund cu cele ale lor, cuplul a decis să facă teste genetice.

Rezultatele testelor genetice au dezvăluit că fetița nu are nicio legătură genetică cu Tiffany sau Steven. În plângerea depusă, cei doi au afirmat că embrionul implantat nu a fost unul dintre cele trei embrioni creați de ei. Documentele legale subliniază și temerea că unul dintre embrionii lor ar fi fost implantat accidental altcuiva, ceea ce ar putea însemna că un alt cuplu își crește copilul biologic.

Citește și: Marius Calotă și rudele Rodicăi Stănoiu, dispute aprinse în spital, în timpul internării fostei ministre. „Erau niște tabere dezlănțuite! Și tot felul de procurori!” Dezvăluirile unei asistente

Citește și: Judecătoarea Ionela Tudor a cerut să iasă la pensie, la două luni de la momentul „m-a sunat Lia”

Soții vor să afle ce s-a întâmplat cu embrionii lor

Tiffany Score și Steven Mills cer clinicii să-i informeze despre soarta embrionilor lor și să le ofere teste genetice gratuite tuturor pacienților care au beneficiat de proceduri de implantare a embrionilor în ultimii cinci ani. De asemenea, solicită o evidență auditabilă a tuturor embrionilor stocați la clinică, alături de despăgubiri pentru daunele suferite.

Potrivit Global News, avocații celor două părți au participat la o audiere de urgență pe 28 ianuarie, ajungând la un acord preliminar privind efectuarea testelor genetice.

Într-o postare emoționantă pe rețelele sociale, Tiffany Score a împărtășit publicului durerea prin care trece familia ei: „Shea s-a născut în urmă cu puțin peste o lună, prin cezariană de urgență. Nașterea ei a fost rezultatul miracolului fertilizării in vitro – o călătorie ce a necesitat ani de proceduri medicale atente, cheltuieli imense și sacrificii emoționale și fizice. Rezultatul este o fetiță frumoasă și sănătoasă, pe care o iubim mai mult decât pot exprima în cuvinte”.

Cu toate acestea, ea a adăugat că „din cauza unei erori medicale – implantarea unui embrion greșit de către medic – Shea nu este genetic copilul nostru”.

Citește și: Ilie Bolojan a cerut scutirea lui Mihai Neșu de la plata impozitului: „Am fost sunat de premier”

Citește și: Sora lui Mario Berinde, terorizată și amenințată cu moartea: „Tu o să mori cum a murit și fratele tău. Îți promit eu asta!”

Tiffany și soțul ei vor să găsească părinții biologici ai copilului

Tiffany și Steven au subliniat că, în ciuda faptului că iubesc necondiționat copilul, simt o obligație morală de a găsi părinții genetici ai fetiței.

„Bucuria noastră legată de nașterea ei este complicată de realitatea devastatoare că părinții săi genetici – pe care încă nu îi cunoaștem – sau, posibil, o altă familie, ar fi putut primi embrionul nostru genetic”, au spus ei.

În prezent, familia trăiește cu teama constantă că Shea ar putea fi luată de lângă ei.

„Această frică adăugată este aproape insuportabilă”, a mai declarat Tiffany, rugând publicul să îi sprijine cu informații sau rugăciuni.

În sprijinul lor, sora lui Tiffany, Alexa, a lansat o campanie GoFundMe pentru a acoperi cheltuielile medicale și costurile unor eventuale noi proceduri FIV. Până la începutul lunii februarie, campania a strâns peste 10.000 de dolari, aproape atingând ținta de 12.000 de dolari stabilită.

„În ciuda haosului și confuziei, Tiff și Steve au oferit cea mai iubitoare și grijulie îngrijire pentru micuța lor – o dragoste altruistă pe care doar un părinte o poate cunoaște”, a scris Alexa.

Fondurile vor fi folosite pentru a localiza familia biologică a fetiței și pentru a elucida soarta embrionilor lor genetici, precum și pentru a acoperi costurile legate de noi cicluri FIV, care ar putea ajunge la zeci de mii de dolari.

În ciuda greutăților, cuplul își exprimă dorința de a continua lupta nu doar pentru adevăr, ci și pentru a preveni ca alte familii să treacă printr-o experiență similară.

„Sperăm că împărtășirea acestei povești ne va permite să trăim mai liber și să sărbătorim în sfârșit unicul lucru frumos care a rezultat din toate acestea: fiica noastră”, a scris Tiffany în mediul online.

Clinica a transmis, într-un comunicat șters ulterior, că pentru moment „cooperează activ cu ancheta” pentru a depista sursa erorii.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News