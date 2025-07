Cum a răspuns Andreea Marin când a fost întrebată de Cătălin Măruță despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Liberă”

Andreea Marin a fost întrebată despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Prezentatorul de televiziune știa de mai mult timp despre despărțire, însă a abordat subiectul doar după ce ea a confirmat despărțirea, cu o zi înainte.

Cum a răspuns Andreea Marin când a fost întrebată de Cătălin Măruță despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin (50 de ani) a confirmat miercuri, 9 iulie, că ea și Adrian Brâncoveanu (40 de ani) s-au despărțit după o relație de mai bine de opt ani. Ziua următoare, prezentatoarea TV a fost invitată în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, în cadrul căreia moderatorul a întrebat-o despre despărțire.

„Am citit o declarație a ta că sunteți singură, doamna Marin”, a zis Cătălin Măruță.

„Liberă. Tu nu ești liber, nu știu de ce întrebi. Spune-i unui prieten că are de muncit. Da, am confirmat acest lucru. Nu am vorbit despre asta, nu a fost plăcut să vorbesc despre asta. Nu vreau să vorbesc despre asta, nu este plăcut pentru nimeni”, a replicat Andreea Marin.

Ulterior, prezentatoarea TV a ținut să-i mulțumească lui Cătălin Măruță pentru că, deși știa de mai mult timp despre despărțire, nu a făcut vestea publică.

„Mulțumesc pentru discreție că te-ai prins mai devreme și nu ai spus”, a spus Andreea Marin.

„Nu te-aș fi întrebat dacă nu ai fi confirmat tu acest lucru”, a încheiat Cătălin Măruță.

Andreea Marin a confirmat că ea a decis să se despartă de Adrian Brâncoveanu, după o relație de opt ani.

„Da, este adevărat, eu am luat această hotărâre de mai mult timp, însă fiind o relație longevivă în care m-am implicat profund, nu a fost o decizie ușoară și nu am simțit să vorbesc despre asta. Prefer să îmi respect intimitatea în continuare și vă mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat Andreea Marin, pentru Cancan.ro.

Andreea Marin, emoționată pentru plecarea fiicei la studii în SUA

Andreea Marin a fost invitată în emisiunea „La Măruță” alături de fiica ei, Ana Violeta Bănică (17 ani), care din toamnă va începe studiile în SUA, la Universitatea Cornell.

„Da, o să plec în aproximativ o lună! Am emoții! Cornell University, e o facultate care e izolată, cu un râu, munți. N-aș vrea să merg în oraș, agitație, e ca în Harry Potter”, a spus Violeta Bănică, la Pro TV.

Chiar dacă va studia în America, Violeta Bănică vrea să se întoarcă în România. Ea va studia „patru ani de pre-law și apoi încă trei ani de școală de Drept”.

„Sunt mulți ani, aș vrea să mă întorc în România, alături de familia mea. Vreau să îmi fac treaba și în România, nu doar în State. Sunt mulți români acolo, mă bucur că nu sunt atât de singură”, a mai spus Violeta.

Violeta Bănică și va muta cu iubitul ei, George, în America.

Foto: Instagram/@andreeamarinromania

