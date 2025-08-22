Smiley, despre vestea cumplită primită de la mama lui: „Am simțit că ceva e în neregulă. Am început să plâng”

Smiley este unul dintre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști din industria de muzică din România. El este cunoscut pentru atitudinea lui pozitivă și optimismul său molipsitor. Artistul a vorbit despre momentele mai dificile din viața lui, spunând că a trecut prin clipe de coșmar. El și-a amintit despre momentul în care mama lui i-a spus că tatăl lui a suferit un atac cerebral. Artistul nu era în țară în acel moment, iar asta a făcut ca vestea să fie și mai cumplită.

Smiley, despre momentul în care tatăl lui a făcut un atac cerebral

Smiley a vorbit deschis despre momentele dificile din viața lui. El a vorbit în cadrul podcastului găzduit de Damian Drăghici despre momentul în care tatăl lui a făcut un atac cerebral. Artistul era în America la acel moment, iar vestea l-a șocat.

Citește și: Primele imagini de la filmările noului sezon „Vocea României”. Theo Rose, apariție incendiară alături de Horia Brenciu

„Când a venit refrenul piesei, ideea ei, eram în America, plecat de vreo două luni și jumătate. Era o zi foarte frumoasă afară. Și țin minte că am vorbit cu mama și am simțit că ceva e în neregulă. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și cumva a fost nevoită să-mi spună. Tatăl meu suferise un atac cerebral și ei nu mi-au spus. Eu nu știam! Se întâmplase cu două – trei săptămâni înainte să-mi spună”, a spus Smiley la podcastul lui Damian Drăghici.

Cum se descurcă în rolul de tată

Smiley a vorbit recent despre felul în care se descurcă în calitate de tată. El a descris că este cel mai frumos lucru pe care l-a trăit și iubește să se joace cu Josephine. Mai mult, artistul mărturisea în urmă cu ceva timp că are unghiile roz, iar opera îi aparține fetiței lui.

Citește și: Cum își cresc Smiley și Gina Pistol fetița: „Stau foarte mult să o studiez”. Prezentatoarea TV a explicat de ce nu pune poze cu chipul lui Josephine pe Internet

„Sper că mă descurc, că sunt un tată bun și amuzant, că sunt partener de joc și de frumos pe drumul asta al copilăriei și al vieții pentru Josephine. Și este doar începutul. Este cel mai frumos lucru ceea ce ni se întâmplă, familia pe care o avem, diminețile roz, cu cărți citite, cu cântece, dans, distracție, coafat și vopsit unghii. Da, da, ale mele sunt vopsite de către ea. Vi se pare mult? Este nimica toată, aș intra în orice joc cu ea acum și întotdeauna”, a spus artistul.

El a spus despre soția lui, Gina Pistol, că o admiră enorm și că este o femeie extrem de înțelegătoare. Smiley spune că apreciază la Gina simțul umorului, cheful ei de viață și faptul că e foarte caldă și iubitoare.

Urmărește-ne pe Google News