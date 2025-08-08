Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare, la 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei, Amalia Năstase

Alessia Năstase, fiica cea mare a Amaliei și a lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare la vârsta de 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei în dreptul postării în care Alessia a făcut publică intervenția.

Alessia Năstase și-a pus implanturi mamare la 22 de ani

Alessia Năstase a avut parte de întreaga susținere a mamei sale, antreprenoarea Amalia Năstase (49 de ani), atunci când s-a decis să facă o operație de augmentare mamară. Tânăra de 22 de ani a documentat întreaga experiență și a împărtășit-o cu cei peste 10.000 de urmăritori ai săi.

Videoclipul debutează cu Alessia Năstase pregătită de operație și cu mama ei în spatele camerei, întrebând-o ce face. Pe parcursul filmulețului de un minut și jumătate, Alessia prezintă întreg procesul, de la consultație la ziua operației și la momentul în care vede rezultatele pentru prima oară. Alessia mulțumește cu vocea tremurată echipei care s-a ocupat de intervenția sa.

„Sunt multe chestii pe care nu le faci pentru că tu ai fost învățată altfel de altă lume și când ajungi la doctor și vezi că de fapt nu e așa, chiar îți poate schimba viața. Eu inițial, când am auzit ce-am auzit, mă abțineam, ziceam că poate nu e pentru mine, poate nu trebuie să fac, și nu are nicio treabă. Adică acum pot să zic că efectiv mi s-a schimbat viața și modul în care trăiesc pentru că mă simt bine eu cu mine”, mai spune Alessia Năstase în videoclip.

Cum a reacționat Amalia Năstase

Una dintre primele persoane care au reacționat în dreptul postării a fost mama Alessiei, care i-a scris: „Te iubesc”.

„Ești uimitoare! La fel și rezultatul”, a fost un alt comentariu. „Atât de specială și delicată”, a scris altcineva.

Cu câteva zile înainte, Alessia a publicat un videoclip cu momentul în care vede rezultatul operației pentru prima oară. În dreptul acelei postări, mama ei a scris: „Toate emoțiile”.

