Antrenorul Miguel Angel Russo a murit la vârsta de 69 de ani. S-a confruntat mult timp cu o boală cruntă

Antrenorul argentinian Miguel Angel Russo a încetat din viață miercuri, 8 octombrie, la vârsta de 69 de ani. Echipa Boca Juniors a dat trista veste, moment în care și-a exprimat „profunda tristețe” pentru pierderea unuia dintre cei mai mari selecționeri.
Miguel Angel Russo a decedat după ce timp de mai mulți ani a dus o luptă crâncenă cu cancerul la prostată și vezică. În ultima perioadă starea sa de sănătate s-a înrăutățit, iar pe data de 8 octombrie acesta a trecut în neființă.
Ultima sa apariție la un meci a avut loc pe 21 septembrie, când Boca a remizat, scor 2-2, cu Central Cordoba în Primera Division din Argentina.
În cadrul unui comunicat echipa Boca Junior a afirmat că Miguel Angel Russo „lasă o amprentă de neșters asupra clubului nostru și va fi întotdeauna un exemplu de bucurie, căldură și dăruire”.
Russo, care a antrenat și echipa Al-Nassr din Arabia Saudită, a fost la conducerea echipei Boca de trei ori, conducând echipa spre victoria în finala Copa Libertadores din 2007 și asigurând titlul Superligii Argentinei 2019-20, înainte de a o conduce la Cupa Mondială a Cluburilor din acest an.
Antrenorul, solicitat de Maradona
Miguel Angel Russo a preluat conducerea echipei Boca Juniors, pe care a dus-o în anul 2007 până la câștigarea Copa Libertadores, la dorința lui Diego Maradona.
În Columbia, antrenorul de fotbal a devenit o figură foarte iubită, după ce a reușit să aducă titlul echipei Millonarios în 2017, la doar o zi după o ședință de chimioterapie, conform Agerpres.