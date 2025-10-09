Antrenorul Miguel Angel Russo a murit la vârsta de 69 de ani. S-a confruntat mult timp cu o boală cruntă

Antrenorul argentinian Miguel Angel Russo a încetat din viață miercuri, 8 octombrie, la vârsta de 69 de ani. Echipa Boca Juniors a dat trista veste, moment în care și-a exprimat „profunda tristețe” pentru pierderea unuia dintre cei mai mari selecționeri.

Miguel Angel Russo a murit la 69 de ani

Miguel Angel Russo a decedat după ce timp de mai mulți ani a dus o luptă crâncenă cu cancerul la prostată și vezică. În ultima perioadă starea sa de sănătate s-a înrăutățit, iar pe data de 8 octombrie acesta a trecut în neființă.

Ultima sa apariție la un meci a avut loc pe 21 septembrie, când Boca a remizat, scor 2-2, cu Central Cordoba în Primera Division din Argentina.

În cadrul unui comunicat echipa Boca Junior a afirmat că Miguel Angel Russo „lasă o amprentă de neșters asupra clubului nostru și va fi întotdeauna un exemplu de bucurie, căldură și dăruire”.

Atacantul lui Boca și al Uruguayului, Edinson Cavani, a scris pe Instagram: „Mulțumesc, Miguel, că ne-ai arătat tuturor o valoare atât de importantă, numită «curaj».”

Russo, care a antrenat și echipa Al-Nassr din Arabia Saudită, a fost la conducerea echipei Boca de trei ori, conducând echipa spre victoria în finala Copa Libertadores din 2007 și asigurând titlul Superligii Argentinei 2019-20, înainte de a o conduce la Cupa Mondială a Cluburilor din acest an.

Antrenorul, solicitat de Maradona

Miguel Angel Russo a preluat conducerea echipei Boca Juniors, pe care a dus-o în anul 2007 până la câștigarea Copa Libertadores, la dorința lui Diego Maradona.

În Columbia, antrenorul de fotbal a devenit o figură foarte iubită, după ce a reușit să aducă titlul echipei Millonarios în 2017, la doar o zi după o ședință de chimioterapie, conform Agerpres.

În iunie 2025, Miguel Angel Russo a fost de acord să antreneze echipa Boca pentru a treia oară, la patru ani după ce a fost demis de club la doar șase meciuri de la începutul unui nou sezon.

De-a lungul carierei sale de jucător, Russo a jucat în peste 400 de meciuri pentru Estudiantes și a jucat în 17 echipe la mijlocul terenului pentru Argentina.

Sursă foto: Profimedia

