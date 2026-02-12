ANSVSA a emis o nouă alertă alimentară, alte loturi de lapte praf pentru bebeluși fiind retrase de pe piață din cauza unei posibile infectări cu Bacillus cereus.

Alte sortimente de lapte praf pentru bebeluși, retrase de pe piață

Mai multe sortimente de Aptamil și Milupa sunt retrase de pe rafturile marilor magazine din cauza unei posibile infectări cu Bacillus cereu, bacterie care a scos de pe piață mai multe tipuri de lapte pentru sugari, printre care NAN și Nestle.

Potrivit unui anunț al ANSVSA, Danone a cotroale de calitate a și a dat asigurări că produsele nu au fost contaminate, dar pentru siguranța bebelușilor, au decis să retragă mai multe sortimente de pe piață.

Având în vedere recomandările în evoluție ale autorităților europene, inclusiv noul aviz EFSA și pentru a rămâne pe deplin aliniați așteptărilor actualizate ale autorităților, Danone a decis să retragă voluntar și preventiv loturile posibil vizate de prezența cereulidei Bacillus cereus peste limita admisibilă.

Persoanele care au cumpărat unul dintre aceste produse le pot returna la magazinele de unde le-au achiziționat pentru a le fi returnați banii.

Mai mult, compania îndeamnă oamenii să nu ofere spre consum aceste tipuri de lapte praf.

Citește și: Portocale cu pesticide din Egipt, vândute în România ca provenind din Grecia. Percheziții în trei județe, inclusiv București

Citește și: UE interzice pliculețele de sosuri din restaurante și sticluțele de șampon din hoteluri. Decizia intră în vigoare din 2030

Mai multe tipuri de lapte, retrase de la începutul anului

Încă din primele zile ale anului 2626, ANSVSA a emis mai multe atenționări cu privire la posibilitatea existenței bacteriei în laptele praf pentru sugari.

Astfel, NAN, Nestle și Danone au anunțat că retrag de pe rafturile magazinelor diverse sortimente printre care NAN 1 Optipro, NAN 1 Comfortis, Aptamil și Milupa.

Citește și: Sistemul național 112 va putea primi apeluri video, poze și mesaje de la persoanele aflate în pericol

Citește și: Carrefour pleacă din România. Retailerul își vinde operațiunile companiei fraților Pavăl, deținătorii Dedeman

După cum se menționează în orientările științifice ale EFSA, cereulida poate fi produsă de

microorganismul Bacillus Cereus în cazul nerespectării bunelor practici de fabricație (GMP).

Persoanele care au achiziționat produse din loturile vizate sunt rugate să le returneze direct la

magazinele de unde le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora sau pot suna gratuit

la linia consumatorului 0800672888, de luni până joi în intervalul 09:00-17:30 și vineri în

intervalul 09:00-14:00.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News