Alte sortimente de lapte praf pentru bebeluși, retrase de pe piață
Mai multe sortimente de Aptamil și Milupa sunt retrase de pe rafturile marilor magazine din cauza unei posibile infectări cu Bacillus cereu, bacterie care a scos de pe piață mai multe tipuri de lapte pentru sugari, printre care NAN și Nestle.
Potrivit unui anunț al ANSVSA, Danone a cotroale de calitate a și a dat asigurări că produsele nu au fost contaminate, dar pentru siguranța bebelușilor, au decis să retragă mai multe sortimente de pe piață.
Având în vedere recomandările în evoluție ale autorităților europene, inclusiv noul aviz EFSA și pentru a rămâne pe deplin aliniați așteptărilor actualizate ale autorităților, Danone a decis să retragă voluntar și preventiv loturile posibil vizate de prezența cereulidei Bacillus cereus peste limita admisibilă.
După cum se menționează în orientările științifice ale EFSA, cereulida poate fi produsă de microorganismul Bacillus Cereus în cazul nerespectării bunelor practici de fabricație (GMP).
Persoanele care au achiziționat produse din loturile vizate sunt rugate să le returneze direct la magazinele de unde le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora sau pot suna gratuit la linia consumatorului 0800672888, de luni până joi în intervalul 09:00-17:30 și vineri în intervalul 09:00-14:00.
Sursă foto: Shutterstock
