Lucian Mitrea, pârât în două dosare civile. Cine îl trage la răspundere pe soțul Andreei Bănică

Lucian Mitrea, soțul artistei Andreea Bănică, figurează ca pârât în două dosare civile aflate pe rolul instanțelor din București, ambele având ca obiect pretenții financiare. Cunoscut public pentru activitatea sa în domeniul hotelier și pentru relația de lungă durată cu artista, Mitrea se confruntă în prezent cu litigii care implică sume de ordinul miilor de euro.

Lucian Mitrea, pârât în două dosare civile

Primul dosar îl are ca reclamant pe o agenție imobiliară, care solicită de la Lucian Mitrea suma de 9.876,98 lei, echivalentul a aproximativ 2.000 de euro. Procesul se află în faza de fond, ceea ce înseamnă că instanța analizează probele și faptele prezentate.

În cel de-al doilea proces, Lucian Mitrea este acționat în judecată de două persoane fizice, care solicită suma de 1.900 de euro, potrivit portal.just.ro. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Sector 1, iar obiectul este tot „pretenții”, un termen juridic ce indică solicitarea unei sume de bani.

Ambele dosare sunt în stadiu incipient, iar instanțele urmează să decidă dacă Lucian Mitrea va fi obligat să plătească sumele cerute.

O viață de familie perfectă, dar cu unele provocări în culise

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Pe lângă cariera muzicală, cei doi administrează un hotel pe litoral, deschis în urmă cu câțiva ani.

În 2023, cei doi au pășit în domeniul turismului, inaugurând un hotel în stațiunea Eforie Nord. Pentru această inițiativă, Andreea Bănică și Lucian Mitrea au fost recompensați cu Premiul de Excelență la Gala Performanței & Excelenței 2023, hotelul lor fiind apreciat drept cel mai nou, elegant și bine cotat din Eforie Nord. Unitatea de cazare oferă studiouri și apartamente cu două camere, unele dintre ele având vedere directă către mare. Investiția totală s-a ridicat la aproximativ 8 milioane de lei, o parte din fonduri provenind din Programul Operațional 2014–2020, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională.

„Am întâmpinat clar și provocări. Au fost și oameni care nu s-au simțit bine, poate că n-au dormit bine. Deși avem niște saltele minunate! (râde) Au avut o noapte mai proastă. Ce să fac? În general, oamenii sunt fericiți, avem niște recenzii foarte bune și, până la urmă, asta contează. Când îi văd că scriu despre noi, că s-au simțit bine și că au ajuns într-un loc confortabil, curat, pe mine asta mă încântă cel mai tare” – a declarat Andreea Bănică, pentru Unica, acum câteva săptămâni, despre provocările întâmpinate de când și-au deschis hotelul pe lotoral.

Artista a vorbit deschis și despre dinamica dintre ei, subliniind cât de important a fost sprijinul soțului în toate etapele carierei sale. „Toată viața am lucrat cu soțul meu. În primul rând în muzică, fiindu-mi manager, și acum în acest business, la hotel, el este managerul. Se descurcă minunat”, ne-a mai mărturisit Andreea Bănică.

Lucian Mitrea, absolvent de Drept, este descris de soția sa ca fiind un om inteligent, pragmatic și cu o viziune clară în afaceri. „Este un băiat extraordinar, un băiat care știe să facă afaceri. A terminat Dreptul, e un băiat isteț”, a mai spus artista, evidențiind încrederea pe care o are în el.

În același timp, Andreea Bănică recunoaște că parteneriatul lor funcționează pentru că ambii știu ce au unul lângă celălalt. „Toată viața am știut că am spatele asigurat, oarecum. Iar el a știut ce are lângă el. Că are o nevastă care se descurcă în multe privințe.”

Foto – Facebook / Instagram

