Fratele lui Lamine Yamal, viral după victoria Spaniei la Cupa Mondială 2026. Imaginile adorabile cu Keyne au cucerit internetul

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Keyne, fratele vitreg de doar trei ani al lui Lamine Yamal, a devenit vedeta festivităților după ce Spania a câștigat Cupa Mondială 2026 la New York. Imaginile cu micuțul sărbătorind pe gazon au cucerit internetul.

Fratele lui Lamine Yamal, viral după victoria Spaniei la Cupa Mondială 2026

Fratele vitreg al lui Lamine Yamal, micul Keyne, în vârstă de doar trei ani și jumătate, a furat inimile tuturor la finala Cupei Mondiale din 2026. După victoria Spaniei împotriva Argentinei, sărbătoarea de pe stadionul MetLife din New Jersey a fost marcată de momentul emoționant dintre fotbalist și fratele lui mai mic, surprins în imagini care au devenit virale pe rețelele sociale.

Micuțul Keyne, starul serii

Keyne a pășit pe gazon imediat după fluierul final al meciului, îmbrățișându-l pe Lamine Yamal, care tocmai devenise campion mondial. Keyne a cucerit publicul, mingea și trofeul Cupei Mondiale devenind jucăriile sale preferate pentru câteva minute. Gesturile sale copilărești și energia debordantă au topit inimile fanilor din întreaga lume.

În timpul festivităților, Keyne a fost văzut urcând pe podium, salutând oficiali și interacționând cu polițiștii americani, unul dintre ei punându-i cascheta pe cap, stârnind râsete și aplauze. Imaginile în care ține trofeul Cupei Mondiale și o minge oficială au fost distribuite de mii de ori online, transformându-l într-un adevărat „star” al serii.

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Legătură specială între frați

Lamine Yamal, în vârstă de 19 ani, a vorbit despre relația sa cu Keyne în cadrul unui interviu pentru DAZN, citat de Digi24. „Mă emoționează să-mi văd fratele fericit, să o văd pe mama mea trăind viața la care a visat întotdeauna și să-mi văd prietenii fericiți. În cele din urmă, asta îmi doresc. Este cel mai frumos vis pe care îl poate avea un copil, mult dincolo de fotbal sau de orice altceva. Înseamnă enorm de mult pentru mine. E ca și cum ar fi propriul meu fiu. Și îl ador”, a mărturisit tânărul fotbalist.

Această legătură a fost evidentă în imaginile publicate ulterior pe contul său de Instagram, unde Lamine apare alături de Keyne, ținând împreună trofeul câștigat. Keyne este fiul mamei lui Lamine Yamal și al actualului său partener.

Tatăl lui Lamine Yamal, absent din motive medicale

Totuși, sărbătoarea a fost umbrită de absența tatălui lui Lamine, Mounir Nasraoui, care nu a putut să-și încurajeze fiul direct din tribune. Într-un mesaj public, acesta a explicat că suferă de crize de epilepsie și urmează un tratament medicamentos, motiv pentru care a decis să rămână acasă, evitând riscurile asociate stresului și emoțiilor intense. „Aș putea fi aici, chiar în acest moment, sub influența stresului sau a emoțiilor, și să am o criză fără să-mi dau seama. (…) Așa că e mai bine să rămân acasă și să urmăresc totul de aici”, a declarat el, conform Digi24.

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O poveste care inspiră

Ceea ce trebuia să fie doar un moment de sărbătoare sportivă s-a transformat într-o poveste emoționantă despre familie, iubire și bucuria pură a unui copil. Keyne nu doar că a adus un zâmbet pe fețele celor prezenți, dar a reamintit tuturor ce înseamnă să trăiești momentul. Imaginile cu el și Lamine vor rămâne cu siguranță în memoria fanilor, simbolizând nu doar succesul pe teren, ci și puterea legăturilor de familie.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram

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