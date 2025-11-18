Fraser Olender (33 ani) și Matt Rogers (35 ani) formează cel mai nou cuplu din lumea showbizului internațional. Cei doi actori și-au asumat public relația zilele trecute, când au distribuit mai multe imagini în care apar împreună la un festival din America.
Fraser Olender și Matt Rogers, cel mai nou cuplu din showbiz
Fraser Olender și Matt Rogers formează un cuplu, informația fiind confirmată de People. Luni, 17 noiembrie, Olender a publicat pe pagina sa de Instagram un carusel de imagini de la BravoCon din acest weekend. Acesta a dezvăluit că nu a putut participa și în cea de-a treia zi a festivalului din cauza unei probleme de sănătate.
În timp ce a vorbit despre vizita la camera de gardă, actorul a scris: „O persoană foarte specială a stat cu mine până la 5 dimineața în timp ce eu stateam întins, inutil, în agonie, atașat la multiple mașinării care pompau în mine cele mai puternice medicamente. Atât de recunoscător pentru el, pentru asistente și medici”.
Postarea de pe Instagram includea și o fotografie în care apare alături de Matt Rogers, care a comentat: „Sănătos tun, indestructibil, sexy, etc”.