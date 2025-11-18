  MENIU  
Fraser Olender și Matt Rogers, cel mai nou cuplu. Cei doi actori și-au asumat public relația: „O persoană foarte specială"

Fraser Olender și Matt Rogers, cel mai nou cuplu. Cei doi actori și-au asumat public relația: „O persoană foarte specială”

Oana Savin
Actualizat 18.11.2025, 11:19

Fraser Olender (33 ani) și Matt Rogers (35 ani) formează cel mai nou cuplu din lumea showbizului internațional. Cei doi actori și-au asumat public relația zilele trecute, când au distribuit mai multe imagini în care apar împreună la un festival din America.

Fraser Olender și Matt Rogers, cel mai nou cuplu din showbiz

Fraser Olender și Matt Rogers formează un cuplu, informația fiind confirmată de People. Luni, 17 noiembrie, Olender a publicat pe pagina sa de Instagram un carusel de imagini de la BravoCon din acest weekend. Acesta a dezvăluit că nu a putut participa și în cea de-a treia zi a festivalului din cauza unei probleme de sănătate.

În timp ce a vorbit despre vizita la camera de gardă, actorul a scris: „O persoană foarte specială a stat cu mine până la 5 dimineața în timp ce eu stateam întins, inutil, în agonie, atașat la multiple mașinării care pompau în mine cele mai puternice medicamente. Atât de recunoscător pentru el, pentru asistente și medici”.

Postarea de pe Instagram includea și o fotografie în care apare alături de Matt Rogers, care a comentat: „Sănătos tun, indestructibil, sexy, etc”.

La rândul lui, Matt a publicat pe contul său de Instagram o postare de la BravoCon, iar prima imagine era una în care apare cu partenerul său, zâmbind fericiți.

Cum s-au dat de gol înainte de asumarea relației

Înainte de apariația lor la BravoCon, Fraser Olender a publicat o imagine cu Matt Rogers, în care apăreau îmbrățișându-se.

Rogers nu s-a putut abține și a comentat cu o inimioară verde, dându-se astfel de gol și făcându-i pe fanii săi să se întrebe dacă se află într-o relație.

Înainte de a-l întâlni pe Rogers, Fraser Olender a mai avut relații cu Shep Rose, Jesse Solomon, Carl Radke, Tom Schwartz și Tyson Backford.

În luna mai a acestui an, acesta spunea că încă este singur deoarece este „mofturos” și „călătorește 24/7”. În același timp, el și-a descris partenerul ideal ca fiind cineva „liniștit”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Fraser Olender și Matt Rogers

Sursă foto: Instagram

