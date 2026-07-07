Ce notă au primit Răzvan și Irina Fodor, ca părinți, de la fiica lor, Diana: „Pe mine m-a rănit îngrozitor” / Exclusiv

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Irina Fodor a fost una dintre invitatele speciale de la Unica Urban Party 2026, unde a vorbit deschis despre relația cu Răzvan Fodor și cum o cresc pe fiica lor, Diana. Vedeta a mărturisit că a retrăit emoțiile examenelor odată cu Evaluarea Națională susținută de fiica sa și a povestit cum gestionează, alături de soțul ei, diferențele de opinie atunci când vine vorba despre educația adolescentei.

Irina Fodor, dezvăluiri despre viața de familie, la Unica Urban Party 2026

În interviul pentru Unica.ro, Irina Fodor și-a amintit și de prima vară petrecută alături de Răzvan Fodor la Vama Veche, a dezvăluit ce expresie românească nu suportă să audă și a vorbit despre planurile pentru vacanța de vară, o călătorie mult așteptată în Portugalia. Cu sinceritate și umor, prezentatoarea TV a oferit o imagine autentică asupra vieții sale de familie și a felului în care timpul i-a schimbat prioritățile, fără să-i diminueze pofta de a se bucura de fiecare experiență.

Bună seara, Irina, și bine ai venit la Unica Urban Party 2026! Tema evenimentului nostru este nostalgia cu parfum de România. Aș vrea să știu ce expresie românească este favorita ta sau cea pe care o folosești cel mai des?

Știu sigur una care nu-mi convine. Pot să fac eu o categorie separată? (râde) „După râs vine și plâns.” Deci eu să nu aud această expresie pur românească, pentru că efectiv îmi dă ziua peste cap și nu cred în ea. Adică nu cred că în universul ăsta totul trebuie să se echilibreze. Dacă te distrezi mult o săptămână, săptămâna viitoare trebuie să muncești. Deși ni se mai întâmplă uneori. Și o expresie care mi-ar plăcea foarte tare… „O să o facem și mai și mai lată.” (râde)

Dacă ai mai putea retrăi o vară încă o dată, una singură, care vară ar fi?

Există prima vară pe care am petrecut-o cu Răzvan la Vama Veche. Până să-l cunosc pe Răzvan, nu fusesem în Vama Veche. M-am oprit un pic mai devreme, pe la Mamaia, pe la Năvodari, la Costinești… Nu am ajuns până în Vama Veche și acea primă vară mi-ar plăcea să o retrăiesc încă o dată. Am dormit pe plajă, cum se face, tradițional românesc. Dacă ajungi la Vama Veche, trebuie să dormi o noapte pe plajă.

Începutul relației cu Răzvan Fodor

Ce-ți mai aduce aminte de atunci, de la începutul relației voastre?

Că ne distram foarte mult, dar asta nu cred că s-a schimbat. Adică râdem la fel de mult, ne povestim la fel de multe lucruri, doar că atunci aveam un pic mai multă energie. Eu, cel puțin. El are în continuare. Nu știu cum se întâmplă treaba asta. Între noi sunt niște ani diferență și, totuși, eu sunt prima care se duce la somn.

Puteam să pierd mai multe nopți și să nu le țin neapărat șirul. Puteam să, nu știu, să schimb locurile de cazare sau de distracție pe repede înainte, fără să stau să fac o mie de planuri. Adică cred că eram, într-un fel, mult mai spontană decât acum. Acum îmi plac lucrurile un pic mai calculate, mai așezate, să știu ce mă așteaptă, cu ce mă îmbrac și așa mai departe. Dar, da, cred că într-un fel asta mi-ar plăcea: să retrăiesc niște senzații de-astea pe care acum, uitându-mă înapoi, le simt mult mai pline de energie, mai cu foc, așa, mai vii. Dar, da, și acum sunt lucruri frumoase care se întâmplă, doar că mai așezat.

Fiica lor, Diana, a susținut Evaluarea Națională

Apropo de lucruri frumoase, fiica voastră, Diana, termină clasa a VIII-a acum?

Diana tocmai a terminat clasa a VIII-a. Astăzi a avut examenul la matematică de la Evaluarea Națională. Am avut foarte, foarte multe emoții. Nu mă așteptam să retrăiesc, odată cu ea, emoțiile aproape la aceeași intensitate cu cele pe care le-am trăit când aveam eu 14 ani. Mă așteptam, odată trecută prin asta și, mai ales, că nu eu dădeam examenul, să fiu mai liniștită. Nu a fost cazul, din contră. Adică am încercat să nu-i transmit ei și să nu-i arăt, dar din momentul în care am lăsat-o la școală mi-a luat mult timp să mă liniștesc.

Și, oricum, cele două ore cât a fost în examen am stat numai pe grupul de mame. Am vorbit: „Ce le-a dat? Le-a dat greu?”. Și am încercat să facem noi subiectele. Nu-ți poți imagina. A fost efectiv război total pe toate planurile. Dar acum am scăpat. Deocamdată nu știm nota, nu știm dacă, nu știu, dorințele ei vor corespunde cu realitatea, dar suntem foarte, foarte fericiți că am scăpat de stres, pe scurt, și că oficial putem să o numim vacanță. De pe 24 iunie încolo a început și vacanța noastră.

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Ce notă au primit Răzvan și Irina Fodor, ca părinți, de la fiica lor, Diana

Ce faceți tu și Răzvan dacă aveți opinii diferite în ceea ce o privește pe fiica voastră?

Când avem opinii diferite în privința Dianei, nu le spunem niciodată în fața ei. Adică ne știm foarte bine și ne simțim foarte bine după atâția ani și atunci orice ton, orice topică un pic schimbată într-o propoziție îi dă semnal celuilalt: „Vezi că eu nu sunt de acord cu asta.” Și atunci, după ce ea se duce la somn sau își vede de treaba ei, fiecare vorbește cu argumente de om despre părerea lui. Și atunci ajungem la un consens. Dar, de cele mai multe ori, nu este nevoie de asta, pentru că, în privința educației ei, chiar ne-am pus așa pe o linie. Niciunul n-a fost mult mai permisiv decât celălalt sau, din contră, mult mai strict decât celălalt. Eu impun regulile de obicei. Răzvan nu are nimic împotrivă. (râde) Se pare că nici Diana, de cele mai multe ori. Uneori protestează și negociem. Adică nu sunt absurdă. Când este loc de negociere, se negociază. Dar trebuie să păstrăm niște limite.

Uite, ca să vă dau un exemplu, la un moment dat am întrebat-o pe Diana ce notă ne-ar da ca părinți și a zis 8, fără să stea pe gânduri, ceea ce pe mine m-a rănit îngrozitor. Dar am întrebat-o: „De ce nu premiantă? De ce nu am coroniță?”. Și a spus că, în primul rând, nu există părinți de 10 din start. Ok. Zic: „Și de 9 de ce n-am putut să fiu?” Și a zis: „Păi, de 9, pentru că aveți prea multe reguli.” Știi ce? Cred că pot să mă împac cu asta. Dacă doar de la asta am pierdut un punct, e în regulă pentru mine.

Obsesia actuală a Irinei Fodor: Portugalia

Care este cea mai nouă obsesie a ta? Un film, un serial, ceva de mâncare, o destinație de vacanță?

În ultima vreme i-am disperat pe ai mei cu planurile pentru vacanța din vara asta. Am ajuns în multe locuri din lume, dar n-am ajuns în Portugalia până acum. Pentru mine era o obsesie de câteva veri. Anul ăsta se va concretiza și vreau să simt cu adevărat țara asta, așa că o să mergem cu avionul până în Lisabona și de acolo luăm mașina și o vedem din aproape în aproape. Și cred că asta a fost obsesia mea din ultima perioadă, pentru că i-am zăpăcit. De două-trei săptămâni le arăt cazări, le arăt traseul pe care o să mergem, câți kilometri o să mergem, câtă benzină o să consumăm. Chiar sunt foarte minuțioasă când organizez vacanțe. Și nici de data asta nu m-am comportat altfel decât în mod obișnuit.

Foto: Captură video

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