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Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit după aproape un deceniu de relație: „Am zis DA!”

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Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit pe 28 septembrie 2026, anunțând vestea printr-o postare surpriză pe rețelele sociale. Cei doi formează un cuplu din 2017 și împreună au un băiețel de 7 ani.

Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit după aproape un deceniu de relație

tort nuntă Damian Drăghici și Cristina StroeIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit într-o ceremonie surpriză, luni seara, pe 28 septembrie 2026. Cei doi artiști și-au oficializat relația după aproape un deceniu de iubire, iar vestea a fost dată printr-o postare plină de umor pe Instagram.

„Voi ce faceți în zilele de luni? P.S. de data asta n-am mai zis «ok». Am zis DA!”, a scris Cristina, alături de o fotografie în care cei doi împart o pizza decorată cu inscripția „Just Married” / „Proaspăt căsătoriți”.

Decorul a fost unul simplu, dar elegant: ambii miri au purtat ținute albe, iar Cristina a ținut în mână un buchet delicat de flori albe. Pe contul de Instagram al artistei, la Instagram Story, fanii au putut admira, de asemenea, tortul, un detaliu simplu, dar deosebit.

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O iubire care a trecut testul timpului

Povestea de dragoste dintre Damian Drăghici și Cristina Stroe a început în 2017, când cei doi s-au cunoscut în cadrul unui proiect muzical. Între cei doi este o diferență de vârstă de nu mai puțin de 23 de ani care nu i-a împiedicat să aibă o viață frumoasă împreună. Din dragostea lor, în 2019 s-a născut Andrei, băiețelul lor.

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„Andrei este minunea pe care am trăit-o în viața mea. E clar mâna lui Dumnezeu la mijloc. la mijloc, pentru că existau șanse foarte puține, minime! Unii doctori chiar nu îmi dădeau nicio șansă să rămân însărcinată vreodată. Și de asta Andrei e cea mai mare binecuvântare din viața noastră, pentru că a venit cu foarte multe lecții și a venit cu foarte multă iubire, o iubire atât de mare, încât învățăm și noi să ne iubim și să ne vedem prin ochii lui , poate mai mult decât o făceam înainte. E o iubire care nu se compară cu nimic altceva!”, a mărturisit Cristina, citată de Libertatea pentru femei.

Damian, în vârstă de 56 de ani, mai are o fiică adultă, Nickolina, dintr-o relație anterioară cu o grecoaică. Artistul, care a mai fost căsătorit de trei ori, a găsit în Cristina partenera alături de care a decis să înceapă un nou capitol. Într-un interviu mai vechi, citat de Libertatea pentru femei, el a recunoscut că nașterea fiului său a fost un moment de cotitură: „Odată ce s-a născut Andrei, toată căutarea mea și toate regăsirile i se datorează lui și Cristinei”.

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Diferența de vârstă și schimbările aduse de fiul lor, Andrei

Diferența de vârstă dintre cei doi nu reprezintă un impediment. „De cele mai multe ori, Damian are energia unui adolescent, iar eu energia acelei femei trecute prin viață”, glumește Cristina. Artista adaugă că, deși fiecare își exprimă iubirea diferit, acest lucru oferă relației lor savoare: „Damian este romantic prin gesturi, iar eu sunt romantică prin grijă și prin muzica pe care o compun. Învățăm unul de la celălalt și cred că e frumos să fie așa”.

Pentru Damian Drăghici, familia este prioritară. Artistul a luat decizia de a renunța complet la alcool, o schimbare radicală pe care o atribuie nașterii fiului său și sprijinului Cristinei. „Eu nu beam un șpriț, beam o cisternă înainte să intru pe scenă. S-a făcut o schimbare odată cu venirea copilului pe lume. Vreau o viață sănătoasă, fără mahmureală”, mărturisea artistul.

Cine este Cristina Stroe

Cristina Stroe, originară din Râmnicu Sărat, a devenit cunoscută publicului în 2016, când a participat la emisiunea Vocea României interpretând piesa „Dor de viață” a Aurei Urziceanu. Talentul său muzical a propulsat-o mai departe, devenind parte din trupa Andrei și colaborând cu Damian Drăghici în diverse proiecte artistice. Relația lor a prins contur treptat, iar, în cele din urmă, Damian a cerut-o de soție în direct, într-o emisiune TV.

Astăzi, Cristina își definește relația cu muzicianul drept „atipică, binecuvântată, dar nu perfectă”. „Cred că suntem un cuplu normal și sănătos, în care există ceva foarte important pe lângă iubire, și anume, ADEVĂR. De aici și micile ciondăneli. Libertatea de a putea fi autentici și sinceri e ceea ce ne întărește”, spune cu sinceritate artista.

Foto: Instagram

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