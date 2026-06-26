Domenico Perri a fost jefuit. Pe cine suspectează fostul iubit al Irishei că i-a produs prejudiciul de peste 2 milioane de euro

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Milionarul italian Domenico Perri, fostul partener al Irishei, și-a găsit vila devastată și bunuri de lux în valoare de aproximativ 2 milioane de euro dispărute. Bărbatul susține că cei care au intrat cu forța în casa sa și i-au sustras numeroase bunuri, ar fi soția lui, Simona Perri, și tatăl acesteia.

Demonico Perri a fost jefuit

Potrivit comunicatului transmis de IPJ Ilfov, cei doi suspecți ar fi intrat în locuința lui Perri în repetate rânduri, între februarie și aprilie 2026, utilizând o cheie autentificată, iar în alte cazuri ar fi forțat ușa de la intrare.

Sistemele de alarmă și supraveghere video instalate în vila luxoasă din Corbeanca au fost dezactivate, iar camerele au fost sustrase.

„Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi dezactivat și sustras sistemele de alarmă și supraveghere video montate la imobil”, au declarat autoritățile.

Lista obiectelor furate este impresionantă: ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii de la branduri exclusiviste, obiecte decorative, electrocasnice și echipamente electronice. Poliția a confirmat că până și documentele personale ale victimelor au fost sustrase, alături de 5.000 de euro găsiți într-un autoturism aparținând lui Domenico Perri.

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Ce s-a aflat în urma perchezițiilor

Pe 25 iunie, polițiștii au executat trei mandate de percheziție în județele Ilfov și Călărași. Rezultatele? Bunuri recuperate în valoare de aproximativ 1 milion de euro și descoperirea unor arme și muniție – un pistol neletal, două arme de vânătoare și aproape 1.750 de cartușe.

„Totodată, în cadrul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea efectuării de verificări de specialitate, arme și muniție deținute de o altă persoană”, conform autorităților.

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Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca judecătorii să decidă dacă se impune arestarea preventivă.

Ancheta continuă, iar prejudiciul estimat rămâne la 2 milioane de euro. Polițiștii au recuperat deja ceasuri, bijuterii și alte obiecte de valoare, însă o parte importantă din bunuri încă lipsește.

Domenico Perri și soția lui au împreună doi copii.

Sursă foto: Instagram

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