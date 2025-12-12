Dan Alexa, declarații noi despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Ține foarte mult de educație”

Dan Alexa a oferit noi detalii despre ce a simțit în momentul în care Anamaria Prodan i-a dat un pumn în față, în anul 2019.

Dan Alexa, declarații noi despre pumnul primit de la Anamaria Prodan

Într-un interviu acordat recent, Dan Alexa a rememorat împrejurările conflictului dintre el și Anamaria Prodan din 2019, când impresara i-a dat un pumn în față.

Incidentul a fost surprins de camerele de filmat, după debutul lui Dan Alexa pe banca Astrei, o partidă încheiată 2-2 cu FC Botoșani. Nemulțumită de evoluția echipei, Anamaria Prodan l-a lovit pe Alexa.

„E foarte ușor să dai într-o femeie. E prea ușor dacă îți pui în cap, dar cred că ține foarte mult de educație. Instinctiv, la primii pași, era foarte posibil să se întâmple asta, pentru că e instinct pur. Nu mai poți să gândești. Dar am o liniște în momente de presiune sau de decizie.

Asta am avut tot timpul și m-a ajutat de foarte multe ori în antrenorat, în situații de presiune maximă sau foarte dificile, să nu mă panichez și să iau decizii corecte. Nici impactul pentru mine nu a fost foarte mare, pentru că, atunci când dă o femeie, nu e un impact​”, a declarat Dan Alexa recent, pentru iamsport.ro.

„A sărit calul foarte mult. Nu am vorbit patru ani deloc”

Dan Alexa a abordat același subiect în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, în această vară. Incidentul violent a generat speculații cum că cei doi ar fi fost amanți. La acea vreme, impresara era căsătorită cu Laurențiu Reghecampf, iar antrenorul de fotbal forma un cuplu cu Andrada, a doua soție, de care a divorțat la începutul acestui an.

Alexa a precizat clar că între ei nu a existat nicio legătură sentimentală, însă susține că Prodan ar fi depășit uneori limitele unei colaborări profesionale obișnuite, fapt ce a generat tensiuni.

„Încerca tot timpul să mă controleze cumva. Ana mi-a vrut tot timpul binele. Ea a dus lucrurile în altă dimensiune, aici a fost… A încercat să se bage și în viața mea, a vrut ceva cu mine, ceva măreț. Și-a depășit limitele în multe momente. Nu a intrat în camera de hotel, doar că asta a fost problema mea cu Ana. Dacă încercam să opresc mai devreme… Ana e ca ceața, vine se pune și pe unde mergi e după tine. De multe ori a sărit calul. La ea totul e legat de profesie. Ea spune tot timpul că am fost cel mai de perspectivă produs al ei, doar că într-un moment mi-a făcut foarte mult rău. Eu nu am vorbit cu ea mulți ani.

Cu Reghe am mai vorbit, de puține ori. Mi-a fost greu să mai pot să am cu ea vreun fel de relație, de orice fel. A sărit calul foarte mult. Nu am vorbit patru ani deloc. Acum am reluat discuțiile”, a spus Dan Alexa la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

