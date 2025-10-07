Cu ce rețetă l-a cucerit soția pe Florin Dumitrescu și care este secretul căsniciei lor de peste un deceniu: „Cristina chiar gătește bine” / Exclusiv

Florin Dumitrescu ne-a spus cu ce rețetă l-a cucerit soția lui, Cristina Sima Dumitrescu, dar și care este secretul căsniciei lor de mai bine de un deceniu.

Cu ce rețetă l-a cucerit Cristina Sima pe chef Florin Dumitrescu

Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina Sima Dumitrescu, formează un cuplu din anul 2010. Anul acesta, cuplul a aniversat 12 ani de la cununia civilă și 11 de la cea religioasă. În exclusivitate pentru Unica.ro, juratul de la MasterChef a dezvăluit cu ce rețetă l-a cucerit soția, dar și care este secretul căsniciei lor.

„Mâncărică de cartofi. A fost prima farfurie pe care ea mi-a gătit-o în 2010. Când am plecat de la cârciumă, m-am dus acasă și ea mi-a dat această mâncărică de cartofi, în care a pus mult prea mult ardei iute și în momentul ăla eu nu mâncam ardei iute deloc. Dar a fost gustoasă, n-am uitat-o”, a povestit Florin Dumitrescu, pentru Unica.ro.

Tot o „mâncărică de cartofi” crede Florin că soția lui ar găti și dacă ar avea în plan să participe la MasterChef.

„Ar putea să facă față pe absolut orice. Cred că mai puțin pe filetat pește, dar în rest ar face față la orice. Gătește bine. Cristina chiar gătește bine. Și ea vede bucătăria ca pe o știință, ceea ce e foarte mișto. Adică ea vede ingredientele, le duce într-o materie mai… a substanțelor pe care le conțin. Adică morcovul are de-aia, de-aia, de-aia, e bun. Ceapa are din-aia, are din-aia, te ajută la asta. Adică e într-o zonă din-asta foarte interesantă”, ne-a mai spus juratul de la MasterChef.

Care este secretul căsniciei din Florin Dumitrescu și soția lui

Florin ne-a mai mărturisit și că regretă că nu gătește mai des acasă, aceasta fiind mai mult responsabilitatea Cristinei.

„Chiar acum două zile eram acasă și am făcut o friptură de vită și a venit lângă mine, m-a luat în brațe și mi-a zis, «nu știu, când gătești tu în casa asta, miroase altfel, miroase mult mai bine». Gătesc rar acasă și îmi pare rău pentru asta. Aș vrea să gătesc mai des”, a explicat Florin.

Juratul de la Pro TV ne-a spus și care este secretul relației de peste 15 ani dintre el și Cristina: „Iubire, capacitatea de a ierta prostii și respect”.

Florin și Cristina au împreună două fetițe, pe Ava Elisabeta, în vârstă de 12 ani, și pe Mia Victoria, în vârstă de 10.

