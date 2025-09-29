Florin Dumitrescu spune că această rețetă a copilăriei i se pare dezgustătoare: „Le urăsc. Ceva rău” / Exclusiv

Florin Dumitrescu ne-a spus ce farse le-a jucat colegilor pe platourile de filmare ale sezonului 10 MasterChef România, dar și ce rețetă a copilăriei i se pare dezgustătoare. Am aflat și că un desert iubit de mulți i se pare grețos, dar și ce preparat ar putea mânca pentru tot restul vieții fără să se plictisească.

Chef Florin Dumitrescu, detalii din culisele sezonului 10 MasterChef

Florin Dumitrescu ne-a dezvăluit că i se spune „spiridușul” pentru că are obiceiul de a le juca feste colegilor pe platourile de filmare de la MasterChef România.

„Mi se spune spiridușul. Ca să le mai dau puțină energie colegilor cameramani, le mai schimb butoanele, le mai ascund camerele, mai opresc monitoarele, fur stații, glume efectiv de autobază. Dar eu mă simt bine când le fac“, ne-a spus juratul de la Pro TV.

La un moment dat, roata s-a întors, iar cel păcălit a fost chiar el. Juratul de la Pro TV ne-a spus ce farsă i-au jucat colegii după o filmare pentru un spot de televiziune.

„Eu țin la glume. Și ei îmi mai fac glume, adică mă trezesc fără telefoane. (…) Nu s-a întâmplat la MasterChef, s-a întâmplat la o filmare pentru un spot TV, unde am făcut foarte multe glume pe set, și când am ieșit afară m-am trezit cu mașina în folie de plastic, dar toată mașina, efectiv toată mașina”, ne-a povestit Florin, cu zâmbetul pe buze.

Citește și: Ce o scoate pe Gina Pistol din sărite la Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, jurații de la MasterChef: „Îi mai cert” / Exclusiv

Ce îl scoate din sărite la Gina, Bontea și Scărlătescu

Am vorbit cu juratul și despre ce îl scoate din sărite la colegii lui de la masa juriului și prezentatoarei emisiunii, Gina Pistol. Bucătarul ne-a spus că la Cătălin Scărlătescu îl scoate din minți că nu se sincronizează când vine vorba de glume, ori are unul dispoziția, ori celălalt, în timp ce la Sorin Bontea îl enervează uneori lejeritatea cu care tratează orice situație. Cât despre Gina, Florin ne-a spus că este invidios pe ea că mănâncă și nu se îngrașă.

Am aflat și ce admiră și și-ar dori să împrumute de la fiecare coleg de la MasterChef. De la Scărlătescu ar vrea volubilitatea, de la Bontea simțul umorului, iar de la Gina a glumit: „Acces la contul lui bărbatu-său (râde)”.

Care este rețeta copilăriei pe care Florin Dumitrescu o consideră dezgustătoare

În continuarea interviului am vorbit cu juratul de la MasterChef despre câteva preparate. Florin ne-a spus ce preparat consideră că este supraapreciat, ce preparat i se pare dezgustător, dar și ce preparat ar putea mâncă pentru tot restul vieții fără să se plictisească.

„Supraapreciat? Ciocolata Dubai. Consider că ciocolata Dubai este supraapreciată. Îmi place foarte mult cataiful, îmi place foarte mult fisticul, dar nu îmi place să le combin cu ciocolată, pentru că mi se pare că deja sunt… perfecte așa cum sunt. În momentul în care am adăugat ciocolată, mi se pare că se duce într-o zonă un pic grețoasă”, ne-a spus Florin Dumitrescu.

Despre cel mai dezgustător preparat pe care l-a încercat, juratul ne-a spus: „Măi dezgustător, mie nu-mi plac macaroanele cu brânză dulce, adică alea pe vechi. Le urăsc, alea sunt ceva rău. Și mai au și brânză sărată uneori. Brânză sărată, stafide și macaroanele alea care sunt și uscate. Nu, aia nu-mi place”.

Nu în ultimul rând, când l-am întrebat dacă ar trebui să aleagă un singur preparat pe care să-l mănânce pentru tot restul vieții, Dumitrescu ne-a spus: „Aici e foarte simplu, pâine și unt. Aș putea supraviețui și trăi toata viața cu asta”.

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Andrei Tarabega

Foto: Canva

Urmărește-ne pe Google News