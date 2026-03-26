Vedeta care a ajuns să fie de nerecunoscut, după ce în anii 90 era o emblemă a Hollywood-ului. Cum a ajuns să arate vedeta din Baywatch

Erika Eleniak a devenit cunoscută pentru perioada în care a jucat în Baywatch între 1989 și 1992, când purta celebrul costum de baie roșu și era considerată extrem de atrăgătoare. Acum, vedeta pare de nerecunoscut, deși arată la fel de bine. Iată cum a fost surprinsă actrița.

Actrița care a devenit de nerecunoscut

La peste 30 de ani distanță de când era un sex simbol, Erika Eleniak a renunțat la imaginea bazată pe apariții provocatoare și a adoptat un stil diferit, mai îndrăzneț. Fanii spun că este greu de recunoscut, dar în continuare arată foarte bine.

La 56 de ani, noul ei look include numeroase tatuaje, inclusiv pe mâini. Deși și-a păstrat părul blond, mulți au fost surprinși de câte tatuaje are.

Într-un interviu din podcastul „Still Here Hollywood”, realizat de Steve Kmetko, Erika a explicat de ce a început să-și facă tatuaje. A spus că fiecare tatuaj are o semnificație, unul dintre ele fiind o floare de iris. Iris era numele mamei sale, care a murit.

Ea a mai spus că îi plac tatuajele și că își vede corpul ca pe o modalitate de a-și spune povestea.

Erika a început să-și facă tatuaje spre finalul vârstei de 20 de ani, după ce a plecat din Baywatch, la începutul sezonului trei. Primul tatuaj a fost pe spate, dar nu a spus ce reprezintă.

Acum, la peste 50 de ani, are tatuaje complete pe ambele brațe.

A fost model, actriță și a pozat în Playboy

Înainte de rolul din Baywatch, unde a interpretat personajul Shauni McLain, Erika a avut o carieră variată. A început ca model în Hollywood, apoi a debutat în filmul E.T. the Extra-Terrestrial, regizat de Steven Spielberg, în 1982.

După acel film, și-a schimbat din nou direcția și a devenit model Playboy pentru Hugh Hefner, apoi a jucat în filmul „Imps”.

În 1987 a început să joace în seriale TV, cu apariții în producții precum „Silver Spoons”, „Still the Beaver” și „Boys Will Be Boys”. După acestea, a revenit în filme, jucând în titluri cunoscute precum „The Blob”, „Under Siege” și „A Pyromaniac’s Love Story”.

În ultimii ani, a apărut mai rar în filme. Ultimul rol a fost în comedia neagră „Lolipop Gang” din 2024.

Ea a terminat anul trecut filmările pentru un nou proiect, „Alchemy In Venice”, care nu are încă dată de lansare.

Erika s-a născut în Glendale, California, în 1969.

Fostul model s-a căsătorit cu partenerul ei, Roch Daigle, în 2005, în Calgary, unde locuiește și acum. Cei doi au o fiică, Indyanna, născută în 2006. Înainte de această căsătorie, a fost măritată cu autorul Philip Goglia și a fost logodită cu colegul din Baywatch, Billy Warlock.

