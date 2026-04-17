Christina Applegate, internată într-un spital. Actrița din Familia Bundy se confruntă cu scleroza multiplă

Christina Applegate ar fi fost internată în Los Angeles, potrivit unui raport al TMZ. Actrița, în vârstă de 54 de ani, care se luptă cu scleroza multiplă după diagnosticul din 2021, ar fi fost internată la sfârșitul lunii martie. Nu este clar dacă presupusa internare are legătură cu această afecțiune.

„Nu am niciun comentariu despre faptul dacă este în spital sau despre tratamentele ei medicale. Are un istoric îndelungat de afecțiuni medicale complicate despre care a vorbit deschis, așa cum se vede în memoriile și în podcastul ei”, a declarat un reprezentant al actriței pentru Page Six.

Actrița a fost constant deschisă în privința stării sale, oferind detalii inclusiv în februarie, când a spus că este țintuită la pat din cauza durerilor persistente.

Actrița din celebrul serial de comedie Familia Bundy a făcut această mărturisire în timp ce explica faptul că încearcă în continuare să-și ducă fiica de 15 ani, Sadie, la școală și la alte activități, într-un interviu pentru People.

„Vreau să o duc, este lucrul meu preferat. Este singurul moment pe care îl avem doar pentru noi,” a spus ea. „Îmi spun: ‘Doar du-o în siguranță și întoarce-te acasă ca să te poți băga din nou în pat.’ Și asta fac.”

Applegate a lansat recent memoriile „You With the Sad Eyes”, în care vorbește despre cariera ei la Hollywood și despre lupta cu scleroza multiplă.

Are o fiică împreună cu muzicianul olandez Martyn LeNoble, cu care s-a căsătorit în 2013.

Se confruntă cu scleroză multiplă

Ea a anunțat diagnosticul de scleroză multiplă în august 2021, într-un mesaj emoționant pe X (fostul Twitter):

„Bună, prieteni. Acum câteva luni am fost diagnosticată cu SM. A fost o călătorie ciudată. Dar am avut mult sprijin de la oameni pe care îi cunosc și care au și ei această afecțiune. A fost un drum dificil. Dar, așa cum știm cu toții, drumul continuă. Dacă nu îl blochează vreun idiot,” a continuat ea.

„Așa cum a spus unul dintre prietenii mei cu SM: ‘Ne trezim și facem ceea ce trebuie.’ Asta fac și eu. Așa că acum vă cer intimitate. Mulțumesc.”

Applegate este cunoscută în special pentru rolul lui Kelly Bundy din serialul de comedie Familia Bundy, în care a jucat între 1987 și 1997.

