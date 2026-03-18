Actrița Kiki Shepard, una dintre figurile emblematice ale televiziunii americane, a murit la 74 de ani

Kiki Shepard, una dintre figurile emblematice ale televiziunii americane și un simbol al show‑ului „Showtime at the Apollo”, a murit luni, 16 martie, în urma unui atac de cord. Avea 74 de ani.

Vestea a fost confirmată de un reprezentant al vedetei, care a precizat că dispariția ei a fost „neașteptată”. Shepard avea o carieră de peste patru decenii în divertisment, activism și artă, fiind apreciată pentru eleganța, umorul și energia ei inconfundabilă.

O carieră care a marcat istoria televiziunii

Născută în Tyler, Texas, sub numele Chiquita Renee Shepard, Kiki a devenit cunoscută publicului larg în 1987, când s-a alăturat echipei „Showtime at the Apollo”. Timp de 15 ani, până în 2002, a fost co‑gazda emisiunii alături de Steve Harvey, Sinbad și alte nume importante ale scenei americane. Publicul a îndrăgit-o pentru stilul ei unic, care i-a adus supranumele de „Regina Modei de la Apollo”.

Pe lângă activitatea de prezentatoare, Shepard a avut apariții în seriale precum A Different World, Baywatch și NYPD Blue, și a lucrat ca actriță de voce. Înainte de televiziune, pasiunea ei pentru dans a dus-o pe scenele de pe Broadway în anii ’70 și ’80, în producții precum Bubbling Brown Sugar, Comin’ Uptown, Reggae și Your Arms Too Short to Box With God.

Omagii emoționante din partea celor apropiați

Printre primele reacții publice s-a numărat cea a hairstylistului și prietenului apropiat Elgin Charles, care a scris un mesaj profund emoționant.

„Cu o inimă grea și frântă încerc să procesez moartea neașteptată a dragei mele prietene, legendara Kiki Shepard. Să pierzi o lumină atât de puternică fără avertisment se simte ca o furtună a timpului, lăsând o durere pe care cuvintele abia o pot atinge”, a transmis acesta, potrivit People.

El a continuat subliniind legătura lor de peste patru decenii: „Kiki a fost mai mult decât o icoană culturală și sufletul emisiunii Showtime at the Apollo; a fost sora mea de spirit. Legătura noastră a fost ancorată în rădăcinile noastre comune din Texas și într-o prietenie care a rămas de neclintit în fiecare etapă a vieții.”

În mesajul său, Charles a vorbit și despre implicarea socială a lui Shepard: „Ea a fost definiția autenticității — o femeie de o grație imensă, care a luptat pentru cauza persoanelor cu anemie falciformă cu aceeași pasiune pe care o aducea pe scenă.”

El a încheiat cu un omagiu puternic: „Pentru familia ei, prietenii noștri comuni și comunitatea pe care a servit-o neobosit: am pierdut un gigant. Kiki a reprezentat tot ce este mai bun în noi, iar deși prezența ei fizică nu mai este, moștenirea ei ca luptătoare pentru oamenii noștri și ca prieten loial nu va dispărea niciodată. Odihnește-te în putere, draga mea prietenă. Vei fi pentru totdeauna iubită și profund regretată.”

De la excelență academică la activism

Înainte de a deveni o figură publică, Shepard a excelat în mediul academic. A studiat la North Texas State University, apoi la Howard University, unde s-a alăturat fraternității Delta Sigma Theta. A absolvit în top 10% din generația ei, cu o diplomă în Administrarea Afacerilor.

Activismul ei pentru comunitatea afectată de anemia falciformă a devenit o parte esențială a identității sale publice. Shepard a fost recunoscută pentru eforturile constante de a sprijini pacienții și de a crește vizibilitatea acestei afecțiuni.

Kiki Shepard lasă în urmă o carieră impresionantă, o comunitate îndurerată și o moștenire culturală puternică. Pentru milioane de telespectatori, ea a fost chipul eleganței și al bucuriei de pe scena Apollo. Pentru cei apropiați, a fost o prietenă loială și o forță de neclintit.

