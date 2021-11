Ce presupune “dieta luptătorului”. Actorul Cătălin Neamțu din „Las Fierbinți” a slăbit 26 kg cu ajutorul ei

Cătălin Neamţu (40 de ani), actorul cunoscut din aparițiile sale în “Las Fierbinți” sau “Ferma vedetelor” spune că a reușit să slăbească 26 de kilograme cu ajutorul unei diete denumită “dieta luptătorului”.

Acesta a mărturisit, pentru click.ro, ce presupune această dietă și cum l-a ajutat pe el să ajungă de la 106 kg la 80.

„M-am apucat în urmă cu un an şi 3 luni, am topit 26 de kilograme. În august 2020, eram la Ferma din Cocani, în culise şi mi-a făcut un coleg nişte poze. M-am speriat, am zis că nu e adevărat şi că trebuie să slăbesc. Dar să ştiţi că eu am mai slăbit în trecut cu nutriţionist, 35 de kilograme. Eram dat prin Buftea exemplu, însă am pus kilogramele la loc. Acum m-am apucat din nou şi am plecat de la 106 la 80 de kilograme. Şi m-am apucat şi de sport, pentru că e bine să te apuci până nu slăbeşti, ca să nu pui presiune pe articulaţii.

Am ţinut cura aia, intermitent fasting, în care mâncam doar 4 ore pe zi, cu pauze mari de până la 20 de ore în care nu mâncam nimic, beam multă apă, 5-6 litri pe zi, mâncam grătar cu legume. Familia m-a susţinut, m-au lăsat să-mi văd de treabă. De când m-am apucat şi de sport, fiul meu Petru Nichita (9 ani) este impresionat de ceea ce fac. Sunt tată de două fete şi un băiat, Smaranda Ioana (13 ani) este fiica cea mare şi Zoe, care face 3 ani în martie”, a declarat Cătălin, potrivit surei amintite mai sus.