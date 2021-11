Diana Dumitrescu a slăbit opt kilograme cu ajutorul unei aplicații

În urmă cu doi ani, în 2019, Diana Dumitrescu (38 de ani) a devenit mama unui băiețel, pe nume Carol Anton. După naștere, actrița s-a confruntat cu problema kilogramelor suplimentare și abia acum a reușit să-și recapete silueta de dinaintea sarcinii.

Diana Dumitrescu a dezvăluit în mediul online cum a reușit să slăbească opt kilograme într-un timp relativ scurt, într-un mod cât se poate de corect, fără înfometare sau pilule ori ceaiuri ‚minune’. La începutul acestui an, Diana a luat decizia de a face ceva în legătură cu surplusul de kilograme care o supăra și s-a dus la un medic nutriționist pentru a găsi soluția optimă pentru a slăbi.

„Am slăbit aproape 8 kilograme cu ajutorul unui nutriționist, care m-a învățat cum să mănânc corect ca să slăbesc și să mă mențin în același timp. Nutriționistul cu care am lucrat folosește o aplicație care te ajută să știi exact gramajele pe care trebuie să le mănânci, câte calorii ai voie. (…) Deși am terminat, practic, de slăbit, folosesc în continuare această aplicație pentru că îți oferă și idei de rețete sănătoase, îți spune, în funcție de produsele pe care le găsești în supermarketuri, câte calorii are fiecare, ca să poți să te orientezi ce și cât să mănânci”, a explicat Diana Dumitrescu în mediul online.

Actrița a adăugat apoi că soțul ei a avut un rol important în procesul de slăbire, oferindu-i în mod constant susținere morală.

„Mă uitam în oglindă și mă gândeam că nu mai scap de burtă pentru că am luat 17 kilograme. Am slăbit repede și am ajuns la 58 de kilograme. Abia când am început să ies din casă în fiecare zi, după un an, am început să-mi revin. Trebuie să înțeleagă toate femeile că este doar o etapă din viața noastră și că bărbatul are un rol-cheie în sănătatea mintală și emoțională a femeii. Soțul meu mi-a zis, indiferent de kilogramele pe care le-am avut, că sunt cea mai frumoasă”, a încheiat Diana.