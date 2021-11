Lourdes, fiica Madonnei, aparițe provocatoare într-un body transparent

Lourdes Leon (25 de ani), fiica Madonnei cu antrenorul de fitness Carlos Leon, a ajuns din nou în atenția publicațiilor internaționale de scandal după ce a postat pe rețelele de socializare câteva fotografii în care apare într-o ținută extrem de provocatoare.

Lola, cum este alintată fata Madonnei, a participat la o ședință foto de promovare a unui brand de parfumuri, și a distribuit pe conturile ei de socializare pozele. În fotografii, Lola apare îmbrăcată într-un body negru, cu porțiuni transparente și decupaje îndrăznețe, accesorizat cu o pereche de dresuri cu dungi negre. Ținuta, extrem de provocatoare, i-a pus formele în evidență și a atras pe loc atenția fanilor. Fotografia a adunat peste 25 mii de aprecieri în mai puțin de 24 de ore de la publicare. Vezi poza controversată cu Lourdes în galeria foto de mai jos.

Pe lângă poze, Lourdes a postat și un clip video de câteva secunde în care defilează prin fața camerei într-o manieră provocatoare.

Citeşte şi: De ce nu au Eliza și Cosmin Natanticu copii

Ultima apariție șocantă a fiicei Madonnei a fost la gala Met 2021, unde a apărut pe covorul roșu într-o rochie fucsia, strălucitoare, semnată Moschino, accesorizată cu o geantă roz și o pereche de cercei argintii. Frapant a fost faptul că Lola nu s-a epilat la subraț, prezentânu-și într-o manieră total dizgrațioasă pilozitatea din zona axilei.

Madonna este extrem de mândră de Lourdes, care îi seamă izbitor de mult atât fizic, cât și comportamental. Într-un interviu mai vechi, regina muzii pop spunea despre Lourdes: „Este incredibil de talentată. Sunt verde de invidie când văd cât de incredibilă este în tot ceea ce face. Este o dansatoare incredibilă, o actriță grozavă, cântă la pian, este mult mai bună decât mine la capitolul talent. Dar nu are aceeași voință și determinare.

Și, din nou, social media o infectează și o face să se simtă de parcă merită ceea ce primește doar pentru că este fiica mea. Încerc să-i ofer exemple de alți copii proveniți din familii celebre cum este Zoe Kravitz, spre exemplu. A trebuit să depășească stadiul de „fiica lui cutare” și a fost, în cele din urmă, apreciată și luată în serios pentru munca ei. Dar are Lourdes aceeași ambiție ca a mea? Nu. Dar are o mamă, eu nu am avut asta. A crescut cu bani, eu nu. Așadar, totul va fi diferit. Dar ce pot face? Nu pot să mă fixez pe asta. Trebuie să fac tot ce-mi stă mie în putință pentru copiii mei”, a spus Madonna, în urmă cu câțiva ani.

Foto – Facebook / Instagram