Fiica Madonnei, Lourdes, fotografiată într-un bikini minuscul

Madonna (62 de ani) este mama a 6 copii. Doi dintre ei biologici, o fiică și un fiu, Lourdes Maria Ciccone Leon (24 de ani) și Rocco Ritchie (20 ani). Ceilalți patru copii ai artistei sunt adoptați din Malawi, David Banda (15 ani) în 2006, Mercy James (15 ani) în 2009 și gemenele Esther și Stella Mwale (8 ani) în 2017.

Fiica cea mare a solistei, Lourdes, plănuiește să-i calce pe urme celebrei sale mame. Alintată Lola, tânăra este la fel de îndrăzneață și dezinvoltă precum celebra ei mamă. Recent, tânăra a fost fotografiată de paparazzi purtând un bikini minuscul.

Alături de iubitul ei, Jonathan Puglia, și de câțiva alți prieteni, Lourdes s-a relaxat pe plajă în Tulum. În fotografiile surprinse de paparazzi, Lourdes poartă un costum de baie aparent cu animal print.

Fotografiile le găsiți în GALERIA FOTO de mai sus! Despre Lourdes, Madonna mărturisea în trecut: „Este incredibil de talentată. Sunt verde de invidie când văd cât de incredibilă este în tot ceea ce face.

Este o dansatoare incredibilă, o actriță grozavă, cântă la pian, este mult mai bună decât mine la capitolul talent. Dar nu are aceeași voință și determinare”. „Și, din nou, social media o infectează și o face să se simtă de parcă merită ceea ce primește doar pentru că este fiica mea.

Încerc să-i ofer exemple de alți copii proveniți din familii celebre cum este Zoe Kravitz, spre exemplu. A trebuit să depășească stadiul de „fiica lui cutare” și a fost, în cele din urmă, apreciată și luată în serios pentru munca ei.

Dar are Lourdes aceeași ambiție ca a mea? Nu. Dar are o mamă, eu nu am avut asta. A crescut cu bani, eu nu. Așadar, totul va fi diferit. Dar ce pot face? Nu pot să mă fixez pe asta. Trebuie să fac tot ce-mi stă mie îmi putință pentru copiii mei.”

