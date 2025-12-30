Andreea Esca surprinde publicul la Protevelion 2026 cu un moment artistic inedit. Alături de Pavel Bartoș și Denis Hanganu, vedeta demonstrează că poate ieși din zona de confort și străluci pe scenă.

Andreea Esca, ipostază surprinzătoare de Revelion

Andreea Esca surprinde publicul la Protevelion 2026, apărând într-o ipostază inedită ce reflectă curajul personal și dorința de a experimenta lucruri noi.

Vedeta a împărtășit pe rețelele sociale momente de la repetiții, unde s-a pregătit intens pentru un dans alături de actorii Denis Hanganu și Pavel Bartoș. Prin imagini și mesaje sincere, jurnalista a dezvăluit provocările întâmpinate în această experiență, marcând o lecție de depășire a propriilor limite.

„V-am spus că anul acesta a fost plin de lucruri care mai de care mai «altfel»! Dar mă bucur că a câștigat plăcerea în fața fricii, a rușinii, a emoției, a obsesiei mele pentru perfecțiune, care câteodată nu mă lasă să fac tot ce mi-aș dori! Așa a fost și acest moment de dans, pe care vă invit să-l vedeți la Protevelion!”, a scris ea pe Instagram.

Sub îndrumarea lui Mihai Petre, trioul format din Andreea, Pavel Bartoș și Denis Hanganu a petrecut ore întregi în repetiții, combinând munca asiduă cu momente de veselie.

„Desigur că am încercat însă să ne iasă cât de bine posibil, că sunt totuși în zodia Fecioarei 🙈, așa că ne-am pregătit la Mihai Petre. Și pentru că am muncit ceva, dar am și râs, astăzi am ales câteva momente de la antrenamente”, a mai spus Andreea Esca pe rețelele sociale.

Momentul, la Protevelion 2026

Imaginile din culise arată o conexiune puternică între cei trei artiști, promițând un moment plin de energie și emoție. Protevelionul 2026 se conturează ca un spectacol memorabil, iar apariția Andreei Esca într-un rol atât de diferit este unul dintre punctele de atracție ale serii.

„Mi-a plăcut că ne-am aventurat în asta Denis Hanganu și Pavel Bartoș! Vă mulțumesc!”, a mai spus jurnalista în mediul online.

Sub sloganul ”Te distrăm de nu te vezi!”, Protevelionul 2026 aduce pe scenă o combinație fascinantă de muzică, dans și comedie. Evenimentul va fi prezentat de Pavel Bartoș și Raluka, iar momentele comice și surprizele vor fi la ordinea zilei.

Potrivit declarațiilor lui Cătălin Bugean, Show Runner PRO TV, ediția din acest an va fi despre bucurie pură: „Anul ăsta, la PROTEVELION, am zis să ridicăm miza: dacă tot nu putem opri timpul, măcar să-l facem să danseze. Show-ul e o nebunie frumoasă cu artiști puși în situații imposibile, combinații la care n-ar fi visat nici algoritmul de la Shazam și surprize care ne-au făcut și pe noi, la filmare, să zicem: «Stai puțin, chiar cântă împreună?». Ediția din 2026 e despre bucurie pură, despre râs, muzică și chef de viață”.

