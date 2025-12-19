Andreea Esca și-a vizitat părinții în apartamentul în care a copilărit. Ce ține mama ei în dormitor, la loc de cinste: „Te înduioșează mereu”

Andreea Esca este recunoscătoare pentru părinții ei și pentru relația frumoasă pe care o are cu aceștia. Vedeta în vârstă de 53 de ani a mers să își viziteze mama și tatăl în apartamentul în care a copilărit, prilej cu care le-a arătat fanilor câteva imagini emoționante.

Andreea Esca, vizită emoționantă la părinții ei

Prezentatoarea Știrilor Pro Tv are o relație specială cu părinții ei. Recent, ea le-a făcut o vizită celor doi. Dumitru, tatăl vedetei, are 86 de ani, iar Lucica Esca, mama vedetei, are 84 de ani. Locul în care știrista a copilărit este plin de amintiri și pășește de fiecare dată cu emoții de copil, indiferent de ce se întâmplă în viața ei.

De data aceasta, Andreea Esca a vrut să le împărtășească și fanilor câteva detalii înduioșătoare din casa părinților ei. Vedeta a mărturisit că nu este ușor de gestionat vârsta la care ajungi să ai grijă de părinții tăi.

„Nu e ușor de gestionat când ajungi la vârsta la care ai tu grijă de părinți. Mai ales că nu e ca în cazul copiilor, când te gândești că se vor face mari și va fi mai bine”, a scris vedeta într-un Insta Story.

Ea s-a fotografiat în liftul micuț care o duce la apartamentul părinților și i-a lăsat pe urmăritori să trăiască alături de ea emoția de a își revedea părinții și casa în care a copilărit.

Mama Andreei Esca, colecție de postere cu fiica și nepoata ei

Vedeta a postat câteva fotografii arătând ce ține mama ei dormitorul său: de la coperți de reviste până la postere cu Andreea Esca și cu Alexia Eram, puse la loc de cinste.

Lucica Esca este o mamă și o bunică mândră, iar drept mărturie stau fotografiile pe care aceasta le-a lipit pe ușa unui dulap.

„Aceste detalii din casa alor mei te înduioșează mereu. Nu? Aici e camera mamei mele. Pe partea cealaltă a ușii șifonierului sunt poze cu Alain Delon și BB, iar aici… noi. Mama a trăit mereu, într-un fel sau altul, în showbiz. Și continuă să o facă” , a transmis Andreea Esca.

Mai departe, în camera tatălui său, domină rafturi ticsite de cărți. În altă parte a camerei, un mic teanc de cărți deja citite: autori români și străini deopotrivă.

„Și aici e camera tatălui meu care habar n-am ce creier are de intră atât de multă carte”, a spus Esca.

Printre mulțimea de cărți, vedeta a găsit și cărțile sale preferate din copilărie și adolescență.

„Iar acestea sunt cărticelele mele favorite. Cu o hârtie fină și textele lui Caragiale pe care le-a ros și câinele nostru prin vremea adolescenței mele”.

Andreea Esca a avut parte de o copilărie foarte frumoasă, iar părinții ei i-au oferit cea mai bună educație.Tatăl vedetei a lucrat ca inginer constructor, iar mama ei a fost asistentă medicală la Institutul Oncologic.

