Drama lui Adrian Pleșca. Artan a trăit ultimii ani din viață cu o mare durere în suflet

Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, a trăit cu o mare durere în suflet în ultimii ani de viață. Acesta s-a stins marți, 2 decembrie, la vârsta de 64 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Deși părea o persoană veselă, mereu cu zâmbetul pe buze, acesta ascundea o mare suferință.
„Ne-a părăsit Artanu, vocalistul trupei Partizan şi fondator al trupei Timpuri Noi – ultimul avangardist. Scriu altă zi – azi nu prea pot: m-a întristat rău. Pace!”, a transmis scriitorul Vasile Ernu, într-o postare pe Facebook.
„Ne-a părăsit Artanu, vocalistul trupei Partizan şi fondator al trupei Timpuri Noi – ultimul avangardist. Scriu altă zi – azi nu prea pot: m-a întristat rău. Pace!”, a afirmat şi cantautoarea de muzică folk Maria Gheorghiu.
