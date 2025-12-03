Drama lui Adrian Pleșca. Artan a trăit ultimii ani din viață cu o mare durere în suflet

Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, a trăit cu o mare durere în suflet în ultimii ani de viață. Acesta s-a stins marți, 2 decembrie, la vârsta de 64 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Deși părea o persoană veselă, mereu cu zâmbetul pe buze, acesta ascundea o mare suferință.

Drama din viața lui Adrian Pleșca

Adrian Pleșca a trăit ultimii șapte ani din viață cu o mare durere în suflet. Acesta a primit cea mai dură lovitură de la viață pe data de 20 septembrie 2018, când și-a pierdut ambii părinți.

Mama artistului, profesoară de biologie, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. La doar câteva ore de la decesul mamei sale a murit și tatăl lui Artan, fost profesor la un liceu de muzică.

Pierderea părinților în aceeași zi a fost o adevărată dramă pentru Adrian Pleșca, care a refuzat să dezvăluie cauzele decesului acestora. Totuși, s-a zvonit că ambii ar fi suferit infarct.

„Din motive deloc vesele, arătând respect și empatie, acest eveniment se amână. Vă mulțumim. Revenim”, scria la momentul respectiv trupa Partizan pe rețelele sociale.

Citește și: Artan și Cristina, poveste de iubire de patru decenii. Au avut împreună doi copii și o căsnicie discretă

Citește și: Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire. A sărutat fără acord o adolescentă de 18 ani: „O vedeam așa, mai îngândurată”

Artan a murit la 64 de ani

Artan a murit marți, 2 decembrie, la vârsta de 64 ani, după ce a suferit un AVC.

Recent, ceilalţi membri ai formaţiei ”Partizan”, cu care acesta a colaborat, au făcut referire la ”posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă” care l-au afectat pe Adrian Pleşca.

„Ne este foarte greu… Drum lin, suflet bun, coleg drag,” au scris colegii de trupă pe rețelele sociale.

Citește și: Silvia Chifiriuc, elegantă și fermecătoare pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman la 53 de ani

Citește și: Povestea de iubire dintre Roxana Moise și soțul ei, Laurențiu Moise: „Avem o relație aproape de perfecțiune”

„Ne-a părăsit Artanu, vocalistul trupei Partizan şi fondator al trupei Timpuri Noi – ultimul avangardist. Scriu altă zi – azi nu prea pot: m-a întristat rău. Pace!”, a transmis scriitorul Vasile Ernu, într-o postare pe Facebook.

„Ne-a părăsit Artanu, vocalistul trupei Partizan şi fondator al trupei Timpuri Noi – ultimul avangardist. Scriu altă zi – azi nu prea pot: m-a întristat rău. Pace!”, a afirmat şi cantautoarea de muzică folk Maria Gheorghiu.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News