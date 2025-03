Sean Paul și INNA lansează videoclipul oficial pentru “Let It Talk To Me” – un fashion show îndrăzneț și electrizant

Sean Paul și INNA revin cu “Let It Talk To Me”, a doua lor colaborare, o piesă despre libertatea de exprimare prin muzică, un imn al nopților electrizante pe ringul de dans. Videoclipul oficial aduce un mix spectaculos de ritm, energie și stil, transformând fiecare cadru într-un adevărat fashion show.

Sean Paul și INNA, colaborare de excepție

Sean Paul și INNA au ajuns la cea de-a doua lor colaborare, „Let It Talk To Me”, o piesă care vorbește despre exprimarea prin muzică.

Filmările au avut loc la Grand Hotel București, sub regia lui Bogdan Păun, imaginea fiind semnată de Gosh, iar producția realizată de Loops. Într-o atmosferă plină de glamour și senzualitate, Sean Paul și INNA strălucesc pe catwalk, purtând outfituri spectaculoase, stilizate de Domnica Mărgescu și Miruna Miu, machiajul fiind realizat de Anca Buldur, iar coafura INNEI de Adonis Enache.

Lansarea videoclipului marchează și revenirea lui Sean Paul în România, unde artistul a petrecut câteva zile și a acordat interviuri în care și-a exprimat admirația pentru INNA și pentru succesul pe care aceasta l-a obținut la nivel internațional.

Citește și: INNA a dat din nou lovitura la nivel internațional. Este primul artist din Europa Centrală și de Est care a reușit asta: „Este un privilegiu”

Citește și: Inna și-a cumpărat un apartament în Mamaia: „Mă laud cu vecini faimoși”. Primele imagini din imobil

Cei doi artiști, pregătiți să domine topurile

După hitul “Up”, Sean Paul și INNA sunt pregătiți să domine din nou topurile cu “Let It Talk To Me”, o piesă scrisă de Sean Paul, Johnny Goldstein, Mags Duval și CASTLE și produsă de Johnny Goldstein. Cu un sound fresh și ritm molipsitor, noul single promite să cucerească scenele internaționale.

“Let It Talk To Me” este acum disponibilă pe toate platformele de streaming!

Citește și: Ioana Ginghină a dezvăluit ce pensie alimentară îi plătește Alexandru Papadopol fiicei lor: „Nu pot să mă plâng”

Citește și: Adriana Bahmuțeanu a obținut o victorie importantă împotriva lui Silvius și Honorius Prigoană. Ce au decis judecătorii

Videoclipul, care a fost lansat în urmă cu câteva zile, are peste 3 milioane de vizionări pe YouTube, piesa cucerind rapid inimile fanilor celor doi artiști.

Atât INNA cât și Sean Paul au anunțat lansarea pe paginile lor de pe rețelele sociale, unde au adunat nenumărate comentarii pozitive, lucru care demonstrează că „Let It Talk To Me”, are mari șanse să devină hitul acestei veri.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu INNA și Sean Paul

Sursă foto: PR, Instagram

Urmărește-ne pe Google News