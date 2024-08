Concluzia la care Flavia Mihășan a ajuns după terapie: „Mi se pare cel mai greu” / Exclusiv

Flavia Mihășan a apelat la terapie după nașterea celui de-al doilea copil. Dansatoarea a simțit nevoia să discute cu un specialist despre schimbările din viața ei, lucru pe care l-a și făcut. Invitată la Fresh by Unica, prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani” ne-a spus ce lecție importantă a învățat de la terapeut, dar și de ce nu regretă nicio decizie luată până acum.

Concluzia la care Flavia Mihășan a ajuns după terapie

Flavia Mihășan (40 de ani) are doi copii, doi băieți, pe Carol și Tudor, în vârstă de 5 și, respectiv, 3 ani. În martie anul trecut, după aproximativ patru ani în care s-a dedicat exclusiv familiei, prezentatoarea s-a întors la „Super Neatza de Weekend”. Întoarcerea la muncă după o pauză relativ îndelungată și cu doi copii mici acasă a fost o provocare pentru Flavia. Din acest motiv, așa cum acordă o atenție deosebită sănătății sale fizice, dansatoare a decis să acorde același interes sănătății sale emoționale.

„Mi se pare important, așa cum faci sport și ai grijă de corpul tău, să ai grijă și de mintea ta. Și am simțit nevoia să vorbesc cu cineva, deși am prieteni foarte buni. Puțini, dar buni. Dar prietenii și familia au tendința să fie subiectivi și să te încurajeze indiferent ce faci, indiferent de decizie”, a spus Flavia Mihășan, la Fresh by Unica.

„După ce l-am născut pe Tudor, am simțit nevoia să vorbesc cu un specialist”

Din acest motiv, Flavia Mihășan a simțit nevoia să consulte un specialist și, din fericire, a și avut de învățat de la acesta din urmă. Prezentatoarea de la Antena 1 poartă un respect deosebit oamenilor care au studii, care își respectă și iubesc profesia, care își înțeleg rolul și care sunt buni în ceea ce fac. Flavia a remarcat că, în ultimii ani, multă lume nu doar că pretinde că are cunoștințe în psihologie, ci și dă lecții în diverse contexte și medii.

„După ce l-am născut pe Tudor, am simțit nevoia să vorbesc cu un specialist și m-a ajutat foarte tare. A făcut lumină”, a spus Flavia Mihășan, pentru Unica.ro.

„Răspunsurile sunt în tine, le știi, doar că ți-e greu să recunoști”

Deși știa majoritatea lucrurilor pe care i le-a spus terapeutul, contextul a fost de așa natură încât a reușit să se elibereze de gândurile negative.

„M-a ajutat să curăț un pic din gândurile astea repetitive pe care cu toții le avem și care nu sunt de cele mai multe ori în favoarea noastră, sunt pe pilot automat. Te face conștientă o persoană de genul acesta. Prin întrebările potrivite, pentru că răspunsurile oricum sunt în tine și tu le știi, doar că ți-e greu să recunoști”, a mai spus prezentatoarea de la „Neatza”, la Fresh by Unica.

„E foarte simplu să dai vina”

Un alt lucru pe care Flavia l-a învățat la terapie a fost să-și asume responsabilitatea pentru toate deciziile sale, cele bune, dar și cele mai puțin bune.

„Și ce m-a mai învățat și cred că e foarte important este să îți asumi responsabilitatea totală pentru deciziile pe care le iei, adică pentru tot ce faci. Pentru că e foarte simplu să dai vina. Este vorba despre a-ți recunoaște ție, ceea ce mi se pare cel mai greu. A-ți recunoaște ție, în primul rând, unde greșești. Dacă iei o anumită decizie, chiar să îți asumi că poate fi bună sau mai puțin bună, dar să fie a ta”, a spus Flavia Mihășan, pentru Unica.ro.

Flavia Mihășan nu are regrete

Coregrafa nu are niciun regret până la această vârstă. Chiar dacă este conștientă că unele decizii luate n-au fost cele mai bune, Flavia este împăcată cu ea și cu lucrurile pe care le-a făcut.

„Nu cred. Nu pot decât să spun că atât am știut. Adică în toată situația și circumstanța din viața mea atunci, știu că am luat cea mai bună decizie pentru felul în care gândeam și simțeam atunci. Și asta este încă o chestie, să nu te duci în trecut și să începi să te blamezi. De ce? Pentru că așa a fost. Așa ai făcut și tu ai făcut-o, nu? Iarăși, asumarea responsabilității deciziilor”, a mai spus Flavia Mihășan, la Fresh by Unica.

Flavia Mihășan, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu Flavia și despre cum i-a salvat dansul viața, despre provocările rolului de mamă, dar și despre auto-cunoaștere și iubire de sine, printre multe altele. Urmărește interviul mai jos!

