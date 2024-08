Flavia Mihășan, aniversare de 40 de ani în Grecia, cu prietenele. „E o provocare să te iubești pe tine în timp ce ai copii mici și te întorci la job” / Exclusiv

Flavia Mihășan împlinește 40 de ani astăzi, 5 august, și se sărbătorește alături de o parte dintre prietenele ei în vacanță în Grecia. La începutul acestui an, prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a trecut pragul redacției noastre și ne-a vorbit, la Fresh by Unica, despre cum se raportează la vârsta ei. Totodată, am vorbit cu dansatoarea despre ce înseamnă iubirea și respectul de sine pentru ea de când a devenit mamă.

„Tu setezi tonul pentru tot ce urmează să fie în viața ta”, ne-a spus Flavia Mihășan, la Fresh by Unica.

Flavia Mihășan, aniversare de 40 de ani în Grecia, cu fetele

Flavia Mihășan se află în prezent în vacanță în Grecia alături de mai multe prietene. „Câteodată e bine să-ți iei fetele mișto și să mergi în vacanță”, a scris dansatoarea pe Instagram. Tot în Grecia, Flavia își sărbătorește aniversarea de 40 de ani. „…din ce în ce mai înțeleaptă! La mulți ani mieee!!”, a scris prezentatoarea de la Antena 1 în mediul online.

Deși în trecut privea vârsta de 40 de ani ca pe un prag pentru femei, Flavia ne-a mărturisit că nu simte deloc trecerea anilor. „Deloc. Mi se pare o glumă, sincer. Adică pentru mine era așa un prag. Dar demult nu mai înseamnă nimic. Eu mă simt la fel. Mă simt foarte tânără ca spirit”, a spus Flavia Mihășan în martie 2024, la Fresh by Unica.

Ce înseamnă respectul de sine pentru Flavia Mihășan

Tot la Fresh am mai vorbit cu Flavia și despre ce înseamnă iubirea și respectul de sine pentru ea, dar și despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă. Alături de dansatorul Marius Moldovam, Flavia are doi copii, doi băieți, pe Carol și pe Tudor, în vârstă de 5 și, respectiv, 3 ani.

Pentru Flavia Mihășan, respectul de sine „înseamnă să nu te dezamăgești tu pe tine”, în ciuda reponsabilităților pe care le ai acasă și la job.

„Ți-ai setat: «De mâine merg la sală!». Tu cu tine ți-ai luat un angajament pe care trebuie să-l respecți. Pentru că tu te respecți pe tine și îți respecti dorințele, îți respecți cuvintele. Te duci acolo pentru că așa ai stabilit cu tine. Și, cu pași mici, mici, mici, mici, cred că începe să crească respectul de sine”, ne-a explicat coregrafa.

„Toate lucrurile sunt despre copil, asta simți să faci. Și uiți complet de tine”

Flavia Mihășan a fost dintotdeauna foarte disciplinată și organizată. Cu toate că și-a dorit foaret mult să devină mamă, această etapă din viața ei nu a venit fără provocări. Prezentatoarea TV a realizat că devine din ce în ce mai greu să rămâi disciplinată și organizată după ce devii mamă și, instinctiv, pui binele copiilor și al familiei mai presus de binele tău.

„Toate lucrurile sunt despre copil, asta simți să faci. Și uiți complet de tine. Adică uiți la modul că nu mai ai timp să te speli. Și nu că nu vrei, ci pentru că nu ai timp fizic. Pentru că e tot timpul nevoie de ceva pentru bebeluș. Te uiți la ceas și a trecut ziua”, a mai spus Flavia, pentru Unica.ro.

„E o provocare să te iubești pe tine în timp ce ai copii mici și te întorci la job”

Flavia a trecut, la rândul ei, prin această etapă. Ulterior, după ce băieții ei au mai crescut și s-a întors la muncă, Flavia a observat în jurul ei că femeile tind să nu depășească acea etapă, ci să uite complet de ele și de bucuriile lor.

„Nu judec, doar observ, că uită să își îndeplinească micile plăceri. Noi avem tendința să punem copiii și familia pe primul loc. (…) E o provocare să te iubești pe tine și să faci toate lucrurile pentru tine în timp ce ai și copii mici și în timp ce trebuie să te întorci și la job. În timp ce trebuie să arăți și bine, dar nu prea bine, că dacă arăți prea bine după înseamnă că nu ai grijă de copil și multe, multe, multe. E mult de dus”, a mai spus Flavia Mihășan, la Fresh by Unica.

Chiar dacă nu-i este ușor, Flavia Mihășan iubește să fie mamă și a reușit, în timp, nu din prima, să-și găsească timp și pentru ea. Fie că e vorba de o vizită fulerătoare la salon sau de o vacanță cu fetele. Acolo unde poate, prezentatoarea îi ia pe Carol și pe Tudor cu ea. Totodată însă, odată la ceva timp, Flavia face un efort să-și facă puțin timp doar pentru ea, tot ca să fie cea mai bună variantă a ei cu putință, pentru familia sa.

La mulți ani, Flavia!

