Ce relație are Flavia Mihășan cu mama și cu frații mai mici: „Suntem destul de diferiți ca temperament” / Exclusiv

Flavia Mihășan este una dintre cele mai discrete vedete de televiziune din țara noastră. Deși simțim că o cunoaștem pentru că o vedem de ani de zile pe micul ecran, prezentatoarea TV în vârstă de 39 de ani a reușit să-și țină întotdeauna viața de familie departe de ochii curioșilor. Dansatoarea are un frate și o soră care locuiesc în afara țării, la fel ca mama ei. Invitată la Fresh by Unica, Flavia ne-a spus ce relație are cu frații mai mici, dar și de ce nu se vede participând cu niciunul dintre ei la „Asia Express”.

Ce relație are Flavia Mihășan cu mama și cu frații mai mici

Flavia Mihășan a câștigat simpatia publicului telespectator prin căldura și naturalețea ei. Deși nu are nimic de ascuns, prezentatoarea de la Antena 1 vorbește rar despre familia ei, preferând discreția. Invitată la Fresh by Unica, dansatoarea ne-a oferit câteva detalii despre frații săi, dar și despre relația pe care o are cu mama ei.

Flavia are o soră și un frate mic. Mama ei locuiește la Milano, sora în Elveția, iar fratele este stabilit la Londra. „Am foarte multe locuri unde să merg în vacanță, ca idee. (râde)”, ne-a spus. Flavia ne-a povestit și care era atmosfera de la ea acasă în copilărie.

„Suntem destul de diferiți ca temperament”

„A fost haos, era tot timpul dezordine. Eu eram tot timpul foarte ordonată. Cred că mi se trăgea de la balet. Eu aveam toate lucrurile foarte organizate, ăștia doi nu. (râde) Fiind cea mai mare, încercam să fac ordine și pe la ei. Ei făceau front comun și ne băteam, plângeam, și cam așa era la noi”, ne-a povestit Flavia Mihășan, la Fresh by Unica.

Relația lor s-a schimbat în timp și, deși nu mai locuiesc în aceeași țară, Flavia și frații ei comunică zilnic și se văd de fiecare dată când timpul le permite. „E o relație matură acum și ne amintim cu plăcere de tot ce făceam când eram copii. Am crescut destul de uniți, având în vedere că suntem destul de diferiți ca temperament”, ne-a povestit prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

De ce a rămas Flavia Mihășan în România

Dansatoarea este singura din familie care a rămas la București și nici nu se vede părăsind vreodată țara. „Am avut tot timpul ocazii. Mă simt foarte legată de locul ăsta, în special. Nu numai de țară, ci și de București”, ne-a explicat.

Relația frumoasă dintre Flavia și frații ei se datorează mamei lor, care încă de mici a insistat ca aceștia să fie uniți, lucru pe care prezentatoarea încearcă să-l insufle și băieților ei, Carol și Tudor.

„Acesta a fost și motivul pentru care am vrut mai mult de un copil. Mama era foarte atentă la asta, să ai sprijin în membri ai familiei, în afară de prieteni. A contat foarte mult să văd în jurul meu relația pe care ea o întărea foarte tare între frați”, ne-a povestit Flavia, la Fresh by Unica.

Ce relație are Flavia Mihășan cu mama ei

De când a devenit la rândul ei mamă, dansatoarea spune că relația dintre ea și cea care i-a dat viața s-a „completat”.

„Aș putea spune că s-a completat. Acum, din postura de mamă, mă uit la mama mea complet diferit. O apreciez cu atât mai mult pentru tot ce a reușit să facă cu noi. Noi suntem trei copii și mama e exemplul meu și așa va fi tot timpul”, a spus Flavia Mihășan, pentru Unica.ro.

În contextul zilei de 8 Martie, care se apropia la momentul interviului, Flavia ne-a mai spus: „Îmi place că sunt femeie. Mi se pare un dar să pot să fiu femeie și mai ales mamă”. La rândul ei, sora mai mică a dansatoarei are trei copii. Fratele lor încă nu a devenit tată, însă are cinci nepoți care să-l țină ocupat ori de câte ori familia se reunește.

La „Asia Express”, Flavia nu se vede mergând cu sora ei pentru că aceasta oricum n-ar putea, având trei copii mici, dar nici ideea de a merge cu fratele ei nu o încântă deloc, cel puțin pentru moment.

Flavia Mihășan, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu Flavia și despre cum dansul i-a salvat viața, despre provocările rolului de mamă, dar și despre auto-cunoaștere și iubire de sine, printre multe altele. Urmărește interviul mai jos!

Foto: Instagram/@flavia_mihasan

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

