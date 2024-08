Penelope Cruz și Javier Bardem, imagini rare cu copiii lor. Cei doi fac tot posibilul să-i țină departe de atenția publicului

Penelope Cruz (50 de ani) și Javier Bardem (55 de ani) au fost surprinși de paparazzi împreună cu copiii lor, plimbându-se prin Beverly Hills și făcând un popas într-un restaurant local. Cele două superstaruri de la Hollywood obișnuiesc să își țină copiii departe de atenția publicului.

Cum arată copiii actorilor Penelope Cruz și Javier Bardem

Penelope și Javier, împreună cu fiica și fiul lor, Luna (11 ani) și Leo (13 ani) au fost fotografiați în timp ce mergeau la restaurantul Shake Shack, iar apoi au fost văzuți făcând o plimbare prin Rodeo Drive. Cei patru erau îmbrăcați casual, actrița într-o pereche de blugi, o bluză neagră din dantelă și sandale asortate, Javier a optat un tricou alb, pantalni scurți negri și o șapcă, tot neagră, fiul actorilor a puratat o pereche de pantaloni de tening roșii și un tricou asortat, iar sora lui – pantaloni scurți albi și un top.

Vezi în GALERIA FOTO imagini inedite, rare, cu copiii celor doi actori.

Penelope Cruz și Javier Bardem, care sunt căsătoriți din 2010, fac eforturi mari pentru a-și ține cei doi copii departe de ochii publicului.

Vorbind cu Marie Claire în februarie 2019, Cruz a spus că, deși nu s-a grăbit niciodată să aibă copii, întotdeauna „și-a dorit cu adevărat să fie mamă”.

„Când aveam 4 sau 5 ani, deja jucam, iar personajele din jocurile mele erau întotdeauna mame. Îmi doream foarte mult să fiu mamă, de când îmi amintesc”, a explicat ea. „Dar am făcut-o când am simțit că este momentul potrivit – momentul potrivit, persoana potrivită” – a adăugat.

Ce fel de mamă este Penelope Cruz

Actrița a adăugat că, deși este adesea „surprinsă” de anumite aspecte ale maternității, acesta a fost lucru care au făcut-o cea mai fericită.

Deși Cruz și Bardem nu discută des despre copiii lor în interviuri, ei au împărtășit câteva detalii dulci despre momentele lor speciale cu fiul și fiica lor. În timp ce filma „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales în Australia”, Bardem i-a adus pe Leo și Luna pe platoruri pentru secvențele de pe navele mari de război construite pentru film. Designerul de costume al filmului le-a făcut chiar propriile costume de pirat pentru ziua specială.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care o faci… Să fii pe o barcă adevărată și să vezi tunurile și să vezi oamenii îmbrăcați ca pirați. A fost ca o plimbare Disney pentru ei”, a spus el pentru People în mai 2017.

Bardem a adăugat că la acea vreme, Leo și Luna încă nu înțelegeau pe deplin cariera celebrilor lor părinți.

„Ei știau că facem filme, dar nu cred că știau ce înseamnă asta sau despre ce este vorba. Este în regulă. Nu avem nimic în casa noastră care să le amintească că suntem actori. Chiar nu ne pasă de asta” – a dezvăluit actorul.

Primul copil al actorilor, Leo Encinas Cruz, s-a născut pe 22 ianuarie 2011, în Los Angeles.

Înainte de naștere, Bardem a fost primul care a rupt tăcerea despre sarcinia lui Cruz în timpul unui interviu din septembrie 2010. El a confirmat că soția sa se aștepta la momentul respectiv, adăugând: „Sunt foarte fericit!”

Cruz a vorbit pe scurt despre fiul ei în timpul unui interviu din mai 2011 pentru Vogue. Când a fost întrebată cum s-a schimbat după ce a devenit mamă, Cruz a început să plângă înainte de a spune revistei: „Din prima secundă, simți atât de multă dragoste! Este o experiență revoluționară. Asta este cel mai bun mod în care pot să-l descriu. Te transformă complet, într-o secundă. Natura este foarte înțeleaptă și îți dă nouă luni să te pregătești, dar în acel moment — când vezi acea față, ești transformat pentru totdeauna… Chiar dacă ai auzit de la toți prietenii și familia ta: Așa se va întâmpla!, până când nu ți se întâmplă ție, este greu de înțeles”.

Actrița și-a subliniat și dorința de a-și păstra viața privată, așa cum a făcut-o cu a ei. Ea a explicat: „Vreau ca fiul meu – și copiii mei, dacă am mai mulți – să crească într-un mod cât mai anonim posibil. Faptul că tatăl lui și cu mine am ales să facem munca pe care o facem nu ne oferă oricui dreptul de a ne invada intimitatea.”

Fiica Luna Encinas Cruz a venit pe lume pe 22 iulie 2013, în Madrid.

Când avea 5 luni, actrița a vorbit despre rutina ei postpartum într-un interviu din decembrie 2013 cu Allure și a dat detalii atunci și despre decizia ei de a alăpta din nou.

„Ar trebui să primesc calorii în plus pentru că, alăptând, arzi 500 în plus pe zi. Îmi alăptam fiul timp de 13 luni și intenționez să fac același lucru cu fiica mea”, a spus ea pentru presa.

Penelope Cruz: „Nu mă consider un model pentru nimeni altcineva decât pentru copiii mei”

Într-un noiembrie 2021, actrița a discutat cu Vogue Arabia despre dorința ei de a servi drept model bun pentru copiii ei.

„Nu mă consider un model pentru nimeni altcineva decât pentru copiii mei, deoarece ei mă văd în fiecare zi, iar acțiunile mamei și ale tatălui lor sunt cele mai importante pentru ei. Aceasta este o responsabilitate uriașă și cea mai mare misiune a mea în viață este să încerc să fac asta bine” – a spus ea atunci.

Cruz a împărtășit și o poveste rară despre fiica ei în timpul aceluiași interviu, amintindu-și reacția lui Luna la știrea că va primi premiul Cupa Volpi pentru cea mai bună actriță pentru rolul din „Mame paralele” la Festivalul de Film de la Veneția din 2021.

„Fiica mea a fost cu mine și mi-a spus: Mamă, de ce plângi dacă primești un premiu? A trebuit să-i explic ce a însemnat acest premiu pentru mine”, a spus ea.

