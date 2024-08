Ce reguli de viaţă ar fi impus Kate Middleton, Casei Regale, încă de la începutul căsătoriei cu Prinţul William: „Necesită mult curaj”

Kate Middleton este un simbol al eleganței și al grației în cadrul monarhiei britanice. Cu toate acestea, dincolo de imaginea publică impecabilă, Prințesa de Wales a stabilit reguli clare pentru a-și păstra echilibrul între îndatoririle regale și viața personală. Aceste reguli reflectă prioritățile sale profunde și sunt esențiale pentru modul în care abordează viața de familie și cariera regală.

De la începutul căsătoriei sale cu Prințul William în 2011, Kate Middleton a fost clară în ceea ce privește prioritățile sale. Potrivit biografului Robert Jobson, în noua sa carte Catherine, Prințesa de Wales, Kate a comunicat încă din prima zi că familia ei este prioritatea supremă. Aceasta a fost evident în modul în care a abordat viața regală și în deciziile pe care le-a luat pentru a-și proteja și sprijini copiii – Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Vorbind despre modul ferm și hotărât în care Kate își prioritizează cei trei copii, atât înainte, cât și în timpul tumultului din 2024, Robert Jobson a spus pentru Hello! că susținerea propriilor convingeri despre familie pe primul loc „necesită mult curaj, pentru că te afli într-o lume foarte străină”.

„Dar cred că ea realizează că are doar o șansă pentru asta. Are trei copii mici și aceştia trebuie să fie pe primul loc. Copiii ei sunt foarte, foarte tineri. Aceasta este o perioadă pe care nu o va mai recupera”, a mai spus Jobson pentru Hello!.

Kate Middleton a prezentat aceste condiții reginei Elisabeta și viitorului rege Charles în 2015, când era însărcinată cu Charlotte.

„Nu într-un document formal, ci prin intermediul Prințului William”, a explicat Robert Jobson, potrivit people.com.

Kate Middleton a dorit să aibă „spațiu pentru a se dezvolta în rolul ei” și a insistat pe dreptul său la concediu de maternitate complet, departe de atenția media și a publicului. Această abordare a fost esențială pentru ea, pentru a putea asigura un mediu stabil și iubitor pentru copii, departe de presiunea constantă a vieții regale.

Un nou set de reguli, după ce a anunţat că are cancer

Un alt aspect important al regulilor stabilite de Kate Middleton este protejarea sănătății sale și a vieții private. În contextul diagnosticării cu cancer, pe care a anunțat-o în martie, Kate a fost atentă să nu se lase influențată de presiunea publicului sau de oportunitățile de imagine.

„Ea face lucrurile încet și doar atunci când este pregătită”, a mai declarat Robert Jobson pentru PEOPLE.

Kate Middleton a continuat să participe la evenimente publice importante, cum ar fi Trooping the Colour și Wimbledon, dar a fost clar că sănătatea și recuperarea corectă sunt priorități pentru ea și pentru familia sa.

În această vară, familia Prințului și Prințesei de Wales a petrecut timp la reședința lor de la țară, Anmer Hall, un loc privat unde pot să se relaxeze și să se bucure de timpul petrecut împreună.

„Acolo se retrag și este un loc foarte privat”, a spus Robert Jobson pentru sursa menţionată anterior. Această retragere le oferă ocazia de a petrece timp de calitate împreună, fără a fi deranjați de presiunea publică.

Kate Middleton nu a fost niciodată naivă în ceea ce privește provocările vieții regale. În timp ce își respectă datoriile regale, ea și Prințul William au muncit din greu pentru a menține o oarecare normalitate în viața de familie. Robert Jobson a subliniat că una dintre cele mai mari provocări ale cuplului este „să mențină viața de familie în timp ce îl pregătesc pe George pentru rolul său, fără să-l sperie nici pe el, nici pe Charlotte cu privire la ceea ce implică acel rol”, conform sursei menţionate anterior.

În ciuda acestor provocări, Kate și William își păstrează angajamentul față de principiile lor de familie. De exemplu, Kate a demonstrat o dorință de a menține un sentiment de normalitate pentru copiii lor, spre deosebire de abordările regale tradiționale. Această alegere a fost evidentă în modul în care își cresc copiii într-un mediu care le oferă stabilitate și fericire.

Kate Middleton şi Prinţul William, un nou standard pentru viaţa de familie

Prințul și Prințesa de Wales au stabilit un nou standard în modul în care se raportează la viața de familie. Ei au reușit să aducă o dozare echilibrată între datoriile regale și nevoile personale ale familiei. Această abordare a fost bine primită și a contribuit la crearea unei imagini mai accesibile și mai umane a monarhiei.

„Acei copii par destul de fericiți cu viața. Mult din asta se datorează stabilității normale pe care o aduce Kate — și așa a crescut ea. William adoră absolut acest lucru”, a declarat anterior un om din interiorul palatului, potrivit sursei internaţionale menţionate anterior.

Prințesa Kate a demonstrat că este posibil să îmbine cerințele vieții regale cu valorile personale fundamentale, oferind astfel un exemplu de dedicare și echilibru. Aceste reguli și priorități reflectă nu doar angajamentul ei față de familie, ci și modul în care își gestionează rolul complex și public, într-un mod care rămâne autentic și adevărat pentru ea însăși.

