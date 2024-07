Cum se menține în formă Vladimir Drăghia: „Mă apropii de 40 de ani și mi-e teamă” / Exclusiv

Vladimir Drăghia este preocupat dintotdeauna de sănătatea, dar și de aspectul lui fizic. Timp de mai bine de un deceniu, actorul în vârstă de 38 de ani a practicat înot de performanță, fiind nevoit să se retragă din considerente financiare. Ulterior, Vladimir s-a reorientat profesional către televiziune. În exclusivitate pentru Unica.ro, Vladimir a spus ce sporturi practică în prezent pentru a se menține în formă.

Ce sporturi practică Vladimir Drăghia pentru a se menține în formă

Vladimir Drăghia a împlinit 38 de ani pe 13 martie, iar pentru Unica.ro a dezvăluit că se teme de trecerea anilor. După ce a fost avertizat de un prieten că lucrurile se vor schimba drastic după ce va împlini 35 de ani, actorul s-a ambiționat să devină cea mai bună versiune a lui. Și-a atins obiectivul, iar acum se menține în formă cu ajutorul mai multor sporturi, dar și al antrenamentelor la sală.

„Prin antrenamente, care-mi fac mare plăcere. Azi am fost la squash. Fac squash și am revenit la jujitsu. Sală și mai și înot. Fac de toate. Multe antrenamente și mănânc relativ bine, adică am grijă să nu fac excese. Mă apropii de 40 de ani și mi-e teamă”, a spus Vladimir Drăghia, pentru Unica.ro.

Acum aproximativ 10 ani, un prieten l-a avertizat că după 35 de ani nu-i va mai fi la fel de ușor să se mențină. În loc să-l demoralizeze, acest lucru l-a motivat pe Vladimir.

„Tot timpul am cuvintele alea în minte și la 35 am făcut poză. Uite-mă, arăt mai bine acum. Și la 40 intenționez iarăși, bam, și mai bine. Nu o să pot să o duc așa. (râde) Mă rog. Încerc, fac tot posibilul”, a mai spus actorul, pentru Unica.ro.

„Mi-am setat mintea să îmi placă ceea ce știu că-i sănătos”

Și când vine vorba de alimentație, Vladimir este la fel de disciplinat, fără să depună mari eforturi. Actorul ne-a dezvăluit că nu prea poftește la preparate nesănătoase.

„Cred că mi-am setat mintea să îmi placă ceea ce știu că-i sănătos și am norocul să mă pot seta destul de bine. Nu prea am pofte din-astea pe care să nu mi le pot satisface. Din fericire îmi place mâncarea sănătoasă”, ne-a mai spus.

Îi place mâncarea sănătoasă, dar nu este un bucătar atât de iscusit pe cât și-ar fi dorit. Specialitatea lui Vladimir Drăghia sunt clătitele, iar cu alte rețete n-a prea experimentat. Actorul ne-a mărturisit că nici el, nici soția lui, Alice Cavaleru, nu prea gătesc.

„Din fericire sunt restaurante unde mâncăm. (Soția) le face fetelor niște salată orientală. E mâncarea preferată a fetelor. Are foarte multă ceapă, nu mă bag, dar ele rup salată orientală (râde)”, a mai spus Vladimir, pentru Unica.ro. Vladimir și soția lui au două fete, Zora și Alegra.

În ce seriale a jucat Vladimir Drăghia

Vladimir Drăghia s-a născut pe 13 martie 1986, la Galați, și a practicat înot de performanță timp de 12 ani. Cu toate că a primit două burse de studiu în America, din considerente financiare, Vladimir a plecat să muncească în Italia, unde a încărcat tiruri. După câteva luni s-a întors în țară și s-a înscris la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, care i-a deschis calea către media.

La începutul anilor 2000, Vladimir a fost distribuit în mai multe seriale de televiziune. A jucat în „Burlacii”, „Vocea Inimii”, „Narcisa Sălbatică” și, cel mai recent, în serialul „Clanul” de la Pro TV. Totodată, Vladimir a participat la mai multe emisiuni-concurs. Iar pe trei dintre ele le-a și câștigat.

A câștigat primul sezon „Exatlon România”, al treilea sezon „Splah! Vedete la apă” și singurul sezon „Șerifi de România”. A mai participat la „Burlacul”, „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, „Dansează printre stele” și „Ferma Vedetelor”.

Foto: Instagram/@vladimir.draghia

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

