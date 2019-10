Vladimir Drăghia, despre motivul pentru care a donat toți banii câștigați la Exatlon copiilor bolnavi de cancer

“Am suferit de dor, de foame și de înstrăinare”

“Când am făcut asta stăteam în chirie, împreună cu iubita mea, actuala soție, și Zora, fetița noastră, care atunci avea doar câteva luni. Și am făcut asta fără ca vreunul dintre noi să aibă un venit stabil. Și am făcut-o, de asemenea, fără să fiu sfânt sau inconștient – așa cum am fost numit.

Cât am fost în Republica Dominicană (n.r. la filmările emisiunii Exatlon), am suferit de dor, de foame și de înstrăinare. Cu foamea și cu înstrăinarea sunt obișnuit, pentru că am crescut la internat (…) De dor am suferit cel mai tare. Zora avea 6 luni când am plecat de acasă… când m-am întors avea aproape un an. Am sacrificat foarte mult ca să fiu acolo (…).

Fusesem deja voluntar de vreo două ori la MagiCAMP și știam că acolo e mare nevoie de bani și că banii ăia ar aduce multă alinare”.

Așa și-a început discursul Vladimir Drăghia. Apoi a recunoscut fără teamă că își propusese de acasă să doneze jumătate din bani, dacă i-ar câștiga, dar asta pentru că nici nu-i trecea totuși prin cap că ar avea vreo șansă de câștig.

“M-am gândit la mine și mi-am zis că prefer să câștig 50% din ceva, decât 100% din nimic”.

Odată ajuns în emisiune, zilele au trecut și așa a ajuns la finalul show-ului.

“Mi-am dat seama că dacă voi câștiga 100.000 și voi dona 50.000 înseamnă, de fapt, nu că dau 50, înseamnă că iau 50”

“M-am gândit foarte mult timp de ce există pe lumea asta copii bolnavi de cancer. Pentru că după legile care guvernează universul meu, acest lucru pur și simplu nu are cum să se întâmple (…) Și pe măsură ce mă gândeam la lucrul ăsta, îmi dădeam seama cât noroc am – că sunt sănătos, că Zora e sănătoasă. Eu n-am făcut nimic special să fim sănătoși, așa cum nici copiii ăia n-au făcut nimic greșit să se îmbolnăvească la 2, 3, 4 ani de o boală demolatoare. Și atunci am avut momentul ăsta revelator în care mi-am dat seama că eu dacă voi câștiga 100.000 și voi dona 50.000 înseamnă, de fapt, nu că dau 50, înseamnă că iau 50. Pentru că eu am deja tot ce-mi trebuie (…) Și-așa am ajuns să donez toți banii”.

Vladimir Drăghia a ținut să le spună celor prezenți în sală că gestul său nu e de aplaudat. Pentru că dacă oamenii ar conștientiza ceea ce a spus el, i-ar da dreptate. El a ținut să menționeze că nu e un om care merită să fie aplaudat, pentru că nu e perfect, are o mulțime de defecte, la fel ca mulți oameni, amintind de momentul în care a fost prins beat la volan.

“Propun să învățăm să facem din egoism bine”

“E un moment pe care am făcut tot posibilul să-l îngrop, în ultimii ani (…) M-am ales cu dosar penal și cu o imensă pată pe conștiință. Mi-a fost rușine să mă uit în ochii maică-mii. Și totuși, așa cum sunt eu, am ales să donez banii ăia. Din egoism i-am donat. Părerea mea e că nu există altruism pur, de fiecare dată când dăm, luăm. Avem noi o părere mai bună despre noi când dăm (…)”.

El a vrut să sublinieze faptul că nu a ținut niciodată să ascundă donația pe care a făcut-o către MagiCAMP. “Fiecare faptă bună făcută și nespusă este pe jumătate irosită. Pentru că lumea în care trăim are nevoie de exemple pozitive (…) Tocmai de-asta propun să nu ne schimbăm, propun să rămânem așa viciați și egoiști. Propun, în schimb, să învățăm să facem din egoism – bine. Nu trebuie să ne schimbăm pentru a schimba lumea în care trăim. Donarea acelui premiu a fost cel mai bun lucru pe care mi l-aș fi putut face vreodată. Și niciodată, nici măcar cu 100.000 de euro, n-aș fi reușit să-mi cumpăr ceva mai de preț”, și-a încheiat el discursul, în aplauzele tuturor celor prezenți la eveniment.

